San Marino. Futsal Champions League: il Fiorentino va a Cipro e ritrova il Futsal Minerva

È divenuto ormai tradizionale il confronto fra i club sammarinesi ed il Futsal Minerva in campo europeo. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la squadra campione del Titano finisce nello stesso girone degli svizzeri in Uefa Futsal Champions League . È capitato nel primo pomeriggio di oggi durante i sorteggi del Turno Preliminare: Fiorentino inserito nel Gruppo G in compagnia di Yerevan Futsal Club, AEL Limassol e, appunto, Futsal Minerva. Questa “tradizione” era stata inaugurata due anni fa proprio dal Fiorentino, era proseguita la scorsa estate con la Folgore e si è rinnovata ulteriormente in questa edizione della competizione continentale, dove sarà nuovamente il Fiorentino a difendere i colori del futsal sammarinese. A differenza delle due precedenti occasioni, però, gli svizzeri non faranno gli onori di casa. Matteo Michelotti e i suoi ragazzi giocheranno a Cipro, patria dell’AEL Limassol, nella finestra che andrà dal 22 al 27 agosto. Nel girone anche i campioni armeni dello Yerevan Futsal Club. A passare il turno sarà la vincitrice di ognuno degli otto gironi assieme alla migliore delle seconde classificate.

FSGC