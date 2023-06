San Marino. Futsal: Nazionale in partenza per la Futsal Week June Cup di Porec

Nuovo impegno della Nazionale di futsal alle Futsal Week di Porec. Stavolta la Selezione di Roberto Osimani prenderà parte alla June Cup: i Titani raggiungeranno la cittadina croata domani per scendere in campo nel fine settimana entrante. Del girone fanno parte anche Svezia e Polonia. Proprio con quest’ultima San Marino esordirà venerdì alle 16:00. Sabato alla stessa ora il Match Day 2 contro la Svezia. Il girone si completerà domenica con l’incrocio, valevole per la terza ed ultima giornata, fra Polonia e Svezia. Le gare saranno disponibili in diretta sulla pagina Facebook Futsal Week. Il CT Osimani ha convocato i seguenti giocatori:

Giocatore Nato il Società BACCIOCCHI ALAN 30/09/2005 A.C. LIBERTAS BIZZOCCHI LORENZO 12/04/1993 —– BURIONI FILIPPO 20/05/1998 A.C. LIBERTAS CECCHETTI ELIA 26/03/1992 —– CECCHINI LORENZO 26/02/2002 S.S. TRE FIORI F.C. CECCOLI ANDREA 22/09/1993 —– FRANCIOSI ANDREA 04/03/1991 —– MAIANI DANIELE 04/08/1993 F.C. FIORENTINO MORETTI MATTEO 23/11/1999 S.S. MURATA ZAFFERANI LUCA 06/09/1997 —–

FSGC