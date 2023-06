San Marino. Futsal RSM, il Murata ingaggia l’universale Samir Artoum: è il primo straniero del campionato sammarinese

Il Murata Futsal comunica di aver ingaggiato per la stagione 2023-2024 Samir Artoum, italo marocchino della classe 1997, di ruolo universale, un giocatore collaudato che garantisce un alto rendimento sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Artoum, che abita a Forlimopoli, ha giocato per più stagioni in serie C1 con il Santa Sofia dopo aver vinto il campionato di serie C2 ed ha fatto parte della Rappresentativa dell’Emilia Romagna. E’ il primo straniero tesserato a San Marino: dal prossimo campionato sono stati ammessi, infatti, dalla federazione i giocatori comunitari.

Al Murata Futsal, dopo aver sistemato alcuni dettagli, ritorneranno in organico i giocatori che hanno militato nella scorsa stagione in altre squadre mentre alla guida tecnica è stato confermato Gabriele Cellarosi, un tecnico navigato e di assoluto valore, che al suo arrivo a stagione in corso è riuscito a portare la squadra ai playoff (11esimo posto) dopo una bella rimonta.

“Purtroppo abbiamo pagato varie traversie, in particolare una serie di infortuni importanti che hanno decimato l’organico per molto tempo – spiega Nicola Albani, giocatore e direttore sportivo del club – ma con la forza del gruppo e con tanto cuore siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo fissato ad inizio stagione. Ora la nostra ambizione è allestire una rosa importante per puntare ad un campionato di vertice. L’arrivo di Samir Artoum ne è la dimostrazione”.

(Nella foto: Samir Artoum e Nicola Albani)