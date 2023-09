San Marino. Futsal, sorteggiati i calendari di campionato e Titano Futsal Cup. I calendari ufficiali stagione 2023-24

Il Fiorentino, detentore di Campionato Sammarinese e Titano Futsal Cup, tenterà di difendere i due trofei a partire da lunedì 2 ottobre prossimo, quando si disputerà la prima giornata del nuovo campionato che potrà ovviamente estendersi al giorno, o giorni, successivi in sede di posticipi.

Se per quella data i Rossoblù di Matteo Michelotti si saranno fregiati anche del titolo della Supercoppa Sammarinese, lo scopriremo il prossimo 26 settembre. Infatti, è ufficiale la data del terzo confronto del 2023 con la Folgore, con un trofeo in palio. Sempre al Multieventi, dove sono maturati i due precedenti successi del Fiorentino, il club di Falciano – recentemente affidato alla guida tecnica di Claudio Zonzini, ex Juvenes-Dogana – tenterà di difende l’unico titolo di cui è ancora detentore e negare il tris di successi nello stesso anno solare ai quotati avversari. Il fischio d’inizio di Fiorentino-Folgore è fissato per le ore 21:00 al Multieventi: la partita sarà trasmessa in diretta streaming su TITANI.TV e in chiaro su San Marino RTV (CH. 831 DTT).

Alla Casa del Calcio, intanto, hanno preso forma il calendario di Campionato Sammarinese ed il tabellone di Titano Futsal Cup. Nessuna limitazione per quanto riguarda il primo, dove le quindici squadre iscritte si sfideranno sull’arco di 30 giornate di stagione regolare prima dell’inizio della post-season. A differenza del calcio a undici, il campione di San Marino sarà determinato dalla corsa play-off. Le grandi protagonista della passata annata debutteranno contro Tre Penne e Libertas: ai Granata l’ingrato compito di incrociare la Folgore, al club di Città invece l’esame Fiorentino al pronti-via. Interessanti i confronti Virtus-Murata e Tre Fiori-La Fiorita, che potranno già dare un primo riscontro sulla rinnovata competitività di squadre alla ricerca di conferme o rilanciate nelle ambizioni.

Questa la prima giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2023-24:

Partiranno invece da posizioni di favore, in Titano Futsal Cup, Fiorentino, Folgore, Tre Fiori e La Fiorita. I detentori del titolo del Fiorentino, in particolare, potranno beneficiare del passaggio automatico ai quarti di finale della competizione, mentre le altre tre saranno abbinate a posizioni bloccate nel tabellone – affinché non possano incrociarsi prima di eventuali semifinali o finale. Onori portati in dote dal miglior rendimento negli ultimi cinque anni e dall’ultimo successo nella competizione. Per le restanti undici squadre al via, invece, il sorteggio è libero e svincolato da qualsivoglia criterio di seeding. Tutte le fasi della competizione, ad eccezione della finale, si disputeranno in gare di andata e ritorno senza privilegi di ranking in caso di parità al termine della seconda sfida. Dovesse infatti perdurare la situazione di equilibrio, si procederebbe con due tempi supplementari da cinque minuti ed eventuali calci di rigore.

Nella parte alta del tabellone trovano spazio partite apparentemente equilibrate, quali potrebbero essere San Giovanni-Domagnano e Pennarossa-Juvenes-Dogana. Favorita La Fiorita nel doppio confronto con il Tre Penne, mentre il Fiorentino attenderà ai quarti la vincente del binomio tra Lupi e Puma.

Nella parte bassa del tabellone c’è ancora un Murata-Virtus, come per la prima di Campionato Sammarinese di futsal: chi avrà la meglio sfiderà la vincente della partita tra Faetano e Tre Fiori. Dal derby del Castello di Borgo Maggiore, rappresentato da Libertas e Cailungo, uscirà invece il nome di chi incrocerà la vincente del derby del Castello di Serravalle tra Cosmos e Folgore – dove i Rossoneroverdi sembrano avere qualcosa in più. Le gare di andata sono fissate per giovedì 19 ottobre, con la facoltà di uno o più posticipi. Le gare di ritorno non si disputeranno prima del 9 novembre.

Questa invece la composizione degli ottavi di Titano Futsal Cup 2023-24: