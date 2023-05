San Marino. FUTSAL: TRE FIORI E LA FIORITA SOGNANO LA RIMONTA, CHI PERDE VA ALLA “FINALINA”

Ultimi 60’ per decretare le due finaliste di campionato. Il Multieventi Sport Domus si prepara ad accogliere il secondo atto delle semifinali, con due importanti vantaggi da difendere da parte di Folgore e Fiorentino, entrambe proiettate a contendersi per la seconda volta consecutiva un titolo nazionale dopo il duello – estremamente avvincente – per la Futsal Cup. Prima, però, le formazioni di Spada e Michelotti dovranno spegnere le ultime velleità di Tre Fiori e La Fiorita. I Gialloblù di Bugli – ancora squalificato – scenderanno per primi sul parquet di Serravalle al cospetto della Folgore, con la necessità di segnare quattro reti in più rispetto ai campioni in carica, conseguenza del 4-1 subìto all’andata e del peggior posizionamento in classifica. Impresa estremamente ardua per gli uomini del Castello di Fiorentino, che però recupereranno una pedina importante come Danny Gasperoni. Di là, stagione finita per Yuri Rossi, appiedato per due turni dal Giudice Sportivo dopo i fatti della semifinale di andata. Arbitrano Tonelli e Piccoli coadiuvati da Notarpietro.

Immediatamente dopo toccherà a La Fiorita e Fiorentino contendersi l’altro posto per la finale Scudetto. Qui la forbice è meno ampia: dopo il primo round i campioni di coppa hanno in mano un tesoretto di due reti. Il gol di Giuccioli tiene in vita le speranze della squadra di Ghiotti, che avrebbe bisogno di imporsi con un +3, domani, per ribaltare le sorti del confronto. Un rientro e una perdita per Michelotti, che ritrova capitan Ceccoli ma dovrà fare a meno di Ercolani. Ercolani e Lanuti, assistiti da Notarpietro, saranno i direttori di gara. Niente supplementari o rigori in caso di arrivo a pari gol segnati e subiti. Chi vince accede alla finalissima del 6 giugno, chi perde alla “finalina” per il terzo posto, calendarizzata sempre nella serata del 6.

Questo il programma completo delle semifinali:

Campionato Sammarinese di futsal 2022-23 | Semifinali

FSGC