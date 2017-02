San Marino. Ginnastica artistica: la stagione agonistica per l’Accademia si apre con tante soddisfazioni

E’ appena iniziata la stagione agonistica di Ginnastica Artistica, che subito gli atleti dell’Accademia della Ginnastica San Marino, si fanno notare conquistando tante medaglie sia nel settore femminile che in quello maschile.

Sabato 4 febbraio 2017, si è svolta a Carpi la prima prova regionale GAM Silver. Nella prima fascia della quarta divisione, Giacomo D’Angeli e Alain Fabbri conquistano rispettivamente il 1° e il 2° posto della classifica generale. Gradino più alto del podio in classifica generale anche per Mattia Zanotti nella terza fascia. Buona la prova anche degli altri componenti della squadra al loro esordio nelle competizioni federali, Elliott Reed e Davide Terenzi, quest’ultimo si aggiudica il miglior punteggio al Volteggio nella seconda fascia. Ultimo a scendere in pedana per la terza divisione, Federico Borghesi, anche lui all’esordio, che con una buona prova e un po’ di emozione, ottiene un buonissimo 6° posto in classifica generale. Gli allenatori Maurizio Zonzini e Kevin Zanotti si ritengono molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai ragazzi in questa prima gara e già da lunedì scorso, sono tornati in palestra per riprendere gli allenamenti, in attesa della prossima competizione in programma il 4 marzo.

Il girono successivo, domenica 5 febbraio 2017, a Pianoro, accompagnate dall’allenatrice Federica Spada, hanno partecipato alla prima prova del Trofeo Emilia Romagna, ben 10 atlete in rappresentanza della nostra associazione. Matilde Dani, Alessia Gatti e Linda Ricciotti hanno aperto le competizioni e monopolizzato il podio della terza categoria Senior ed Over, aggiudicandosi ben 8 medaglie: Matilde conquista l’oro in classifica generale, argento al trampolino e bronzo al volteggio, Alessia, oro a trave e corpo libero, Linda terza in classifica generale, oro alla trave, bronzo a parallele e corpo libero. Aurora Cavalli, nella 2^ categoria, e Francesca Ciacci, nella 1^ categoria, confermano la loro predilezione per le parallele e conquistano rispettivamente un argento ed un oro. Buona prova anche per le altre ragazze partecipanti al Trofeo, Martina Bollini, Nicole Forcellini, Sara Petrova, Elisa Salvatori, Sara Zafferani che si sono ben difese ma non sono riuscite a raggiungere il podio.