San Marino. Giornata della Memoria 2024, tutti gli appuntamenti

In occasione della “Giornata Internazionale in Memoria delle vittime dell’Olocausto”, stabilita da Decreto Reggenziale n 20 del 27 gennaio 2006, coordinate e diffuse dagli Istituti Culturali che compongono il programma delle celebrazioni, promosse dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, in collaborazione con numerosi Enti ed Istituzioni.

Di seguito il programma degli appuntamenti, ai quali si invita il pubblico a partecipare:

giovedì 25 gennaio dalle ore 11.00 alle 12.15, Aula Magna Gianfranco Ferroni, Dipartimento Storico e Giuridico, Università degli Studi, Salita alla Rocca, 44, Città di San Marino

È PRESA LA DECISIONE DI ESPATRIARE profughi, rifugiati e protezione umanitaria

relatrici: Patrizia Di Luca (Unirsm) e Francesca Panozzo (MUSEO EBRAICO Bologna MEB)

a cura dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e della Scuola Secondaria Superiore

da venerdì 26 gennaio a lunedì 26 febbraio, Palazzo Valloni, Città di San Marino

L’ALBERO DEI RICORDI

percorso bibliografico, selezione di libri per adulti e bambini per conoscere, approfondire e ricordare la Shoah, perché niente del genere possa mai più ripetersi

a cura della Biblioteca di Stato

sabato 27 gennaio ore 15.00, Galleria CARISP, Piazza del Titano Città di San Marino

LETTURE PER BAMBINI E PASSEGGIATA

al termine merenda a tutti i bambini

a cura di Giunta di Castello della Città di San Marino con la partecipazione di Lettori con la Valigia e Associazione Treno Bianco Azzurro

sabato 27 gennaio dalle ore 19.00 alle 20.00

UNA LUCE PER NON DIMENTICARE

il Centro Sociale di Fiorentino invita la cittadinanza ad accendere un lume sul davanzale in ricordo delle vittime dell’Olocausto

sabato 27 gennaio ore 20.00, Portici di Borgo, Borgo Maggiore

I LUOGHI DELLA MEMORIA

tradizionale percorso storico guidato: gallerie Borgo e Montalbo, Città con visita ai luoghi del bombardamento ed al ghetto ebraico e Costa dell’Arnella si consiglia di indossare indumenti riflettenti, scarpe da trekking e munirsi di torcia elettrica contributo a partecipante € 3,00 – l’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo

a cura dell’Associazione Sammarinese Escursionisti – La Genga (info: 335 6013840)

sabato 27 gennaio, ore 17.00, Sala Widmer, Centro Sociale di Fiorentino

IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE

di Mark Herman (USA, Gran Bretagna 2008)

proiezione del film a cura della Giunta di Castello di Fiorentino

martedì 30 gennaio ore 21.00, Teatro Titano, Città di San Marino

PIGMALIONE

con Giacomo Ferraù, regia e drammaturgia di Giacomo Ferraù e Giulia Viana

a cura degli Istituti Culturali

martedì 6 febbraio ore 21.00, Sala Teatro, Centro Sociale di Fiorentino

RAVENSBRÜCK: VEDREMO L’ERBA VERDE

testimonianze da un campo di concentramento femminile – lettura scenica a cura di Ute Zimmermann

a cura di Teatro Officina Zimmerman in collaborazione con il Centro Sociale di Fiorentino

mercoledì 14 febbraio ore 10.00, Teatro Titano, Città di San Marino

IL MEMORIALE DELLA SHOAH E L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA MEMORIA

incontro con Saverio Colacicco, Responsabile Ufficio Didattica Fondazione Memoriale della Shoah di Milano

a cura degli Istituti Culturali

Inoltre, SAN MARINO RTV , durante la settimana effettuerà la seguente programmazione apposita:

giovedì 25 gennaio ore 21.40

LA MERAVIGLIOSA BUGIA approfondimenti e testimonianze sulla protezione data da San Marino agli ebrei in fuga dalle persecuzioni. Puntata di Korakanè condotta da Sara Bucci

sabato 27 e domenica 28 gennaio ore 21.00

LA FUGA DEGLI INNOCENTI fiction di Leone Pompucci con: Ken Duken, Jasmine Trinca, Ennio Fantastichini, Toni Bertorelli, Eliana Miglio, Caterina Morariu

Info Istituti Culturali tel 0549 882452 – [email protected]