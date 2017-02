San Marino. Giuliano Tamagnini, Csdl: ”l’Esecutivo non accoglie il metodo della concertazione”

Governo bocciato sul metodo dal sindacato di Giuliano Tamagnini.

Per la Csdl infatti “l’Esecutivo non accoglie il metodo della concertazione”. In una nota sull’esito del direttivo della Csdl, i sindacalisti spiegano che, rispetto al primo incontro avuto con il nuovo governo con la Csu, lo scorso 7 febbraio, “sui temi sollevati non è stato possibile entrare dettagliatamente nel merito”, per cui “il giudizio al momento rimane sospeso”.

Diversamente, invece, il giudizio è nettamente negativo rispetto al metodo perchè “la delegazione di governo- spiega la nota- formata da quattro Segretari di Stato, non ha mostrato disponibilità ad accogliere la proposta sindacale di mettere in piedi un tavolo di confronto permanente con le parti sociali, per trovare in maniera condivisa le soluzioni più efficaci per il paese”.

In questo modo, “senza concertazione- prosegue e avvisa la Csdl- il governo perde così la possibilità di ricercare il contributo progettuale e propositivo dei soggetti rappresentativi della società fin dalla fase di costruzione dei progetti, aprendo così la strada anche a scenari di possibile conflittualità”.