San Marino. Gli assistenti del Consolato USA di Firenze presenti in Repubblica il 30 gennaio

Gli amministratori del gruppo “I Sammarinesi/Americani su fb” vorrebbe comunicare ai cittadini Americani residenti a San Marino e limitrofi che gli assistenti del Consolato U.S.A. di Firenze saranno in territorio per espletare le pratiche per le richieste dei passaporti e gli SSN: lunedì 30 gennaio 2017 dalle 9:30 alle 11:30, Strada la Ciarulla, 62, Serravalle (zona bowling, sopra Idra Design) presso Studio Cavalli, secondo piano.

Per chiarimenti e fissare appuntamento telefonare al numero: 331 5032389

N.B. Presentarsi solo previo appuntamento.