San Marino. GOVERNO. MERCOLEDÌ SERA “PORTE APERTE” AI CITTADINI

Occhio sui primi trenta giorni di legislatura e sui prossimi mesi di lavoro.

I segretari di Stato invitano i sammarinesi a partecipare alla prima uscita pubblica del nuovo congresso di Stato. Nell’incontro settimanale con i cronisti, Guerino Zanotti e Nicola Renzi, rispettivamente segretario di Stato per gli Affari interni e per gli Affari Esteri, annunciano l’appuntamento, dal titolo “A porte aperte”, previsto per mercoledi’ alle 21 alla sala Montelupo di Domagnano che vedrà per protagonisti tutti e sette i rappresentanti dell’esecutivo.

“Avremo modo di informare la popolazione su ciò che il governo ha fatto nei primi 30 giorni di legislatura- spiega Zanotti- e su quella che è la situazione dei conti pubblici e dell’economia sammarinese, e ancora di tutte le iniziative che il governo intende portare avanti nei primi mesi dell’anno”.

I segretari sottolineano la rilevanza dell’appuntamento che “fa seguito in modo tempestivo agli impegni presi in campagna elettorale- spiegano- e che ci portano a voler essere piu” presenti nel Paese, e ad avere un contatto diretto la con cittadinanza”. (Cri/Dire)