San Marino. Gruppo ASA riceve un prestigioso riconoscimento per la sua politica di sviluppo ed investimenti nel Regno Unito

La sua politica di sviluppo e investimenti nel Regno Unito vale a Gruppo ASA un prestigioso riconoscimento.

Il Presidente Amati lo ha ritirato questa mattina presso la sede della Borsa Italiana a Milano.

San Marino, 26 gennaio 2017 – Il Department for International Trade del Governo Britannico, nel corso della ‘10ma edizione degli UK-Italy Business Awards – Regno Unito e Italia: una partnership di successo raccontata dal mondo della finanza e dell’impresa’, ha assegnato questa mattina a Gruppo ASA, nella persona del suo Presidente Ing. Emilio Amati, un riconoscimento alla luce degli investimenti fatti dall’azienda sammarinese nel Regno Unito nel 2016.

Nell’elegante e suggestiva sede di Palazzo Mezzanotte – l’edificio che nel cuore della Milano finanziaria ospita la Borsa Italiana – assieme a Trenitalia, Granarolo, Artsana e altre autorevoli realtà imprenditoriali italiane, Gruppo ASA è stato premiato per lo sviluppo perseguito nel Regno Unito con l’acquisizione della Central Tin Containers Ltd di Liverpool, potenziandovi con questa operazione la propria presenza.

Il Presidente Amati ha dichiarato: ‘Al mercato inglese guardiamo da sempre con grandissimo interesse. Nei fatti, oggi rappresenta il secondo mercato export di Gruppo ASA dopo la Svizzera, mercato che con la recente acquisizione di CTC svilupperemo ulteriormente.’

Il Gruppo ASA (www.gruppoasa.com)

Fondato dalla famiglia Amati nel 1961, Gruppo ASA produce imballaggi metallici per l’industria alimentare (prevalentemente olio alimentare e latte in polvere), e chimica (pitture e vernici, diluenti).

L’azienda ha il suo headquarter nella Repubblica di San Marino, quattro sedi in Italia, una in Svizzera e una nel Regno Unito. La molteplicità dei siti produttivi consente ad ASA di offrire ai suoi clienti presenti in tutta Europa un servizio tempestivo e puntuale grazie alla riduzione dei tempi e dei costi di consegna.

Con le due recenti acquisizioni il Gruppo ASA impiega 470 collaboratori e ha raggiunto un fatturato 2016 di 104 milioni di EURO.

ASA è membro di IPA (International Packaging Association) e di Empac (European Metal Packaging) ed è socio di Anfima, l’Associazione Nazionale fra i Fabbricanti di Imballaggi Metallici.