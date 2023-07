San Marino. I Consiglieri di Libera Alessandro Bevitori e Michele Muratori: “siamo consiglieri di opposizione”

Dal momento in cui abbiamo espresso alla luce del sole, in sede consiliare, il nostro voto contro l’Ordine del Giorno di Rete che ha sancito la crisi di Governo i nostri nomi sono stati ricondotti a scenari politici alquanto grotteschi.

Non che ce ne fosse bisogno, d’altronde basta risentire i nostri innumerevoli interventi consigliari, per ribadire – con estrema trasparenza – quella che è la nostra posizione: siamo consiglieri di opposizione.

Rivendichiamo e rimaniamo coerenti con quanto fatto la scorsa legislatura dal momento in cui sono state fatte battaglie per smascherare e poi per incriminare la cricca legata a Confuorti, Banca CIS e settori deviati del Tribunale e di Banca Centrale.

In tal senso, pur dai banchi dell’opposizione, abbiamo valutato positivamente il lavoro dei vertici di tre presidi fondamentali recentemente confermati: Tribunale, Banca Centrale e Gendarmeria.

Riteniamo che il nuovo Governo sia estremamente precario nei numeri e soprattutto nella reale capacità di segnare un cambiamento nel passo in particolare sul versante degli interventi di carattere economico e sociale su cui non faremo, però, mancare le nostre proposte.

La Repubblica ha urgente bisogno di nuovi progetti di sviluppo, improntati alla crescita e all’indipendenza energetica, al fine di garantire l’equilibrio del Bilancio dello Stato e la propria sovranità.

Sul versante della prospettiva politica ribadiamo ciò che abbiamo sempre sostenuto: non siamo, in alcun modo, disponibili a riproposizioni – pur sotto forme e colori diversi – di coalizioni all’ “Adesso.Sm”.

Esperienza giudicata negativamente dai sammarinesi su cui, purtroppo, incidono ambiti di responsabilità politica che hanno pesato in occasione del voto del 2019 e che peseranno anche in prospettiva delle imminenti elezioni in ragione dei numerosi filoni giudiziari apertisi in questi anni e confermati dalla Commissione Consigliare di inchiesta sul settore bancario.

Alessandro Bevitori, Michele Muratori,

Consigliere di LIBERA Consigliere di LIBERA