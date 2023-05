San Marino. Il Comites celebra la Festa della Repubblica

Il Comites San Marino tramite la vicepresidente Barbara Righetti ricorda il 2 giugno, il giorno della Festa della Repubblica.

Questa, è una data – secondo la vicepresidente Righetti – che occupa un posto privilegiato nel cuore di tutti gli italiani, inclusi quelli residenti all’estero. E’ il giorno in cui tutti noi festeggiamo la nascita della nostra amata Repubblica. In questa ricorrenza, vengono simbolicamente ricordati gli effetti del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, indetto per determinare la forma di governo a seguito della fine della seconda guerra mondiale. La vicepresidente Barbara Righetti ricorda in particolare che per la prima volta in Italia parteciparono anche le donne a una consultazione politica nazionale. Furono circa 13 milioni le donne e 12 milioni di uomini che si recarono ai seggi in quell’occasione. La consultazione si concluse con la vittoria del voto repubblicano. Il Comites San Marino, desidera unirsi alle celebrazioni che nella giornata del 2 giugno coinvolgeranno in maniera traversale gli oltre 7.900 Comuni italiani e le comunità dei residenti all’estero, rinsaldando i legami di un popolo intero e unendo idealmente milioni e milioni di persone sotto l’egida della bandiera tricolore. Il Comites San Marino vuole tenere vivo il ricordo di quel giorno di 77 anni fa in cui, dalle ceneri di un paese ridotto in macerie dalla guerra, sorse lo spirito dell’istituzione repubblicana che ancora oggi rappresenta un faro nella vita di tantissimi cittadini. Contestualmente si vuole ricordare anche l’elezione dell’Assemblea Costituente, cui sarebbe stato affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale, pietra fondante della nostra democrazia.

Barbara Righetti vicepresidente Comites San Marino