San Marino. Il Direttore del Dipartimento Prevenzione Angelo Barbato lascia l’ospedale di San Marino

Il Direttore del Dipartimento Prevenzione Angelo Barbato, dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino, ha deciso di lasciare la sua posizione dopo soli sei mesi e trasferirsi all’ospedale di Rieti.

La notizia della sua partenza è emersa sulla stampa locale italiana senza che ancora ci sia – a quanto pare – una formale lettera di dimissioni al CE dell’ISS.

Arrivato a San Marino a gennaio, Angelo Barbato era risultato vincitore del bando di concorso internazionale per il ruolo di Direttore del Dipartimento Prevenzione e il periodo di prova di sei mesi sembra sia in procinto di concludersi proprio in questi giorni. Nel caso in cui Barbato confermi la sua partenza, dovrebbe venir sostituito dal secondo in graduatoria, cioè Andrea Gualtieri, precedentemente dirigente dell’Authority sanitaria e dal 2017 al 2019 Direttore Generale dell’ISS durante il governo di Adesso.SM.