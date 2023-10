San Marino. Il Fondo Saudita per lo Sviluppo sostiene lo sviluppo delle infrastrutture nelle Bahamas e nelle Mauritius e analizza la possibilità di cooperazione con San Marino

Riad, Arabia Saudita–(BUSINESS WIRE)–Alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Saudita per lo Sviluppo, S.E. Ahmed Al-Khateeb, l’Amministratore Delegato di SFD (Saudi Fund for Development) ha firmato oggi a Riad due accordi di prestito per lo sviluppo del valore complessivo di 140 milioni di dollari statunitensi per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture con i governi delle Bahamas e della Repubblica di Mauritius.

L’amministratore delegato ha inoltre firmato una lettera d’intenti con la Repubblica di San Marino per valutare potenziali cooperazioni nei settori economico, culturale e dei trasporti. Gli accordi e la lettera d’intenti sono stati firmati in occasione della Giornata mondiale del turismo 2023, tenutasi a Riad, in Arabia Saudita.

Il primo accordo di prestito per lo sviluppo, del valore di 70 milioni di dollari, è stato firmato con il Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione delle Bahamas, On. Isaac Chester, per finanziare il Family Islands Airports Renaissance Project, che mira a sviluppare e aumentare le capacità degli aeroporti delle Isole Exuma e incrementare il numero di visitatori degli aeroporti da 237.000 a 285.000 all’anno.

Il secondo accordo di prestito per lo sviluppo, del valore di 70 milioni di dollari, è stato firmato con il Vice Primo Ministro e Ministro del Turismo della Repubblica di Mauritius, On. Louis Steven Obeegadoo, per finanziare il “Progetto di costruzione della diga di Rivière des Anguilles”. Questo progetto proteggerà l’ambiente naturale dalle inondazioni e fornirà una fonte affidabile di acqua per uso potabile, irriguo e industriale.

La lettera d’intenti firmata con il Ministro del Turismo della Repubblica di San Marino, On. Federico Pedini Amati, consentirà al Governo e a SFD di analizzare le possibilità di cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture nei settori economico, culturale e dei trasporti. Si tratta dell’inizio di una nuova relazione di sviluppo tra SFD e San Marino.

Questi ultimi accordi di sviluppo sono stati sottoscritti nell’ambito dell’impegno di SFD a sostenere lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS, Small Island Developing States) di tutto il mondo. Essi contribuiranno inoltre alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) delle Nazioni Unite, in particolare l’SDG 6, Acqua pulita e servizi igienici, l’SDG 8, incentrato sul lavoro dignitoso e sulla crescita economica, e l’SDG 9, che prende in considerazione industria, innovazione e infrastrutture.

In linea con la sua missione di promuovere lo sviluppo sostenibile globale, il Fondo Saudita per lo Sviluppo ha finanziato più di 700 progetti di sviluppo per un valore di 18,7 miliardi di dollari in oltre 90 Paesi del mondo.

