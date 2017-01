San Marino. Il governo tra la gente: pienone a Domagnano per il debutto di “A porte aperte”

Pubblico delle grandi occasioni ieri sera, alla sala del Castello di Domagnano, per il debutto di “A porte aperte”, l’incontro che ha visto tutti e 7 i Segretari di Stato confrontarsi con i cittadini e che la maggioranza vuole far diventare un appuntamento costante. I membri di governo si sono soffermati sui primi trenta giorni di legislatura e sui prossimi mesi di lavoro. Un focus a tutto campo non solo su quello che si sta facendo ma anche sulla situazione dei conti pubblici e dell’economia sammarinese. Adesso.sm ha sottolineato la rilevanza dell’appuntamento che “fa seguito in modo tempestivo agli impegni presi in campagna elettorale- spiega- e che ci portano a voler essere più presenti nel Paese, e ad avere un contatto diretto la con cittadinanza“.