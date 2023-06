I membri della Direzione e del Gruppo Consiliare del PDCS hanno designato unanimemente Mariella Mularoni quale prossimo Segretario di Stato per la Sanità. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime sincera soddisfazione per tale scelta e rinnova al proprio Consigliere le felicitazioni ed i migliori auspici per la buona riuscita del mandato quale membro di Governo.

Segreteria PDCS