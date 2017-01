San Marino. Il presidente uscente Fed. samm. pesca sportiva Graziano Muraccini intervistato da Match Fishing

Graziano le elezioni per il rinnovo delle cariche per il prossimo quadriennio olimpico si avvicinano, tu ricopri questo ruolo da ben 12 anni, vogliamo fare un bilancio di questi tre mandati?

Sì, mi ricandido perchè sento il bisogno di proseguire un percorso iniziato 12 anni fa e da allora tanta acqua sotto i ponti ne è passata. Non è stato facile gestire una Federazione che se può sembrare piccola al cospetto di quella italiana ha però una infinità di incombenze di natura burocratica e istituzionale oltre a quella sportiva e tecnica che va sostenuta quotidianamente. Un lavoro molto impegnativo svolto da dietro le quinte con la consapevolezza di avere sulle spalle tanta responsabilità che aumenta quando si avvicinano avvenimenti importanti tipo gare mondiali perchè si vivono sempre con l’ansia di portare a casa dei buoni risultati e soprattutto si soffre per i ragazzi che ogni volta ce la mettono tutta.

In questi dodici anni abbiamo raccolto buone soddisfazioni in campo agonistico. Tante cose ben fatte per la Federazione e dei buoni risultati agonistici che ci hanno visti andare sul podio per ben 4 volte e sono momenti indelebili che mi rimarranno per sempre impressi nella mente.

Nel 2006 in Portogallo nel mondiale seniores a Figueira da Foz abbiamo fatto una bellissima prova con un quinto posto assoluto come squadra, e l’argento individuale con Ivan Biordi, un altro successo eccezionale per la nostra Federazione quando siamo riusciti a portare a casa due medaglie d’argento a squadre, la prima con l’under 21 in Belgio, è stato un bellissimo argento anche se ci è rimasta un punta di amaro in bocca poichè il primo giorno eravamo primi e il secondo giorno siamo partiti con un ultimo di gara e dei picchetti buoni che però non abbiamo sfruttato bene e la sorte ci ha voltato le spalle, e per un punto solamente non abbiamo raggiunto la medaglia d’oro.

Altra bella soddisfazione sempre nel 2008 a Cremona perchè è stato il nostro miglior risultato della storia con una medaglia d’argento portata a casa dalla squadra composta da Massimo Biordi, Massimo Selva, Andrea Riccardi, Oscar Grandoni, Jacopo Angelini e Davide Carattoni. Ero sul posto e non vi dico la gioia vissuta ;

poi nel 2012 ci siamo portati a casa una medaglia di bronzo sempre con l’under 23 e sempre con la maggior parte di questi ragazzi che componevano questa squadra che avevano fatto anche la medaglia d’argento in Belgio.

Insomma Muraccini, risultati sportivi da incorniciare ma non solo, anche sul versante istituzionale avete fatto grandi cose..

Sì, abbiamo ripristinato la partecipazione al campionato europeo dopo anni di nostra assenza ed abbiamo partecipato ai mondiali con due squadre giovanili, cosa che non avveniva da anni, sia con l’under 23 che con l’under 18. Abbiamo rivoluzionato il settore giovanile, con l’aiuto di tante persone di tanti ragazzi che si sono dati da fare per rendere possibile questo risultato, privandosi del loro tempo libero per dedicarlo ai giovani, e poi nel 2012 abbiamo inaugurato la sede federale costruita principalmente con le nostre forze lavorative ed economiche. Ce l’abbiamo messa tutta e adesso possiamo vantare una sede di nostra proprietà che si trova presso il lago di Faetano.

La sede l’abbiamo intitolata al nostro Presidentissimo Mario Casali.

E poi altri impegni a livello internazionale per i quali avete ricevuto i complimenti da tutti..

Sì è vero nel 2014 abbiamo organizzato il Congresso mondiale della CIPS, il triangolare Italia – Francia – San Marino e infine nel 2016 il Mondiale per clubs ad Ostellato.

Nel nostro piccolo siamo riusciti a fare cose da giganti e questo è stato possibile grazie alle buone maniere, ai buoni rapporti con la nostra base , ai collaboratori tutti, alla Federazione Italiana con la quale abbiamo acceso un bel rapporto di stima e di collaborazione che ci permette di crescere e di proseguire nel nostro percorso di miglioramento. Nel triangolare del 2016 abbiamo fatto il possibile per la migliore riuscita dell’evento che spero possa ripetersi anche in futuro. Io da solo non avrei mai potuto fare nulla se con me di fianco e non dietro, non ci fossero state persone importanti come Giovanni Stacchini, Bruno Zattini, e tutti gli altri .

E i rapporti in casa con il CONS di San Marino come sono?

Direi che sono molto buoni, anche perchè la nostra Federazione pesca è una tra le più titolate tra quelle che compongono il CONS, la nostra federazione è una delle cinque che ha fondato il Comitato Olimpico e quindi siamo fieri di questo valore sportivo che possiamo mostrare.

Sono anni che la Federazione pesca a San Marino è in prima linea e i venti podi conquistati in questi anni credo che meritino una buona considerazione.

Il rapporto con i tesserati come sta procedendo?

Beh diciamo che come in tutte le famiglie c’è sempre da lavorare per far andare bene le cose. Io sono il Presidente di tutti al di la della mia provenienza, e quindi è giusto che io consideri tutti i tesserati e tutte le società allo stesso livello. Io credo che quando c’è rispetto per tutti allo stesso modo abbia svolto il ruolo di buon padre di famiglia. Non credo che un Presidente faccia una buona cosa se si mette a favorire con le scelte una parte a discapito di un’altra. Io credo che questa Federazione pesca che è tanto piccola , che non ha acque sul suo territorio, che non ha sbocchi sul mare pur partecipando all’attività di pesca in mare, debba trovare la sua forza nella buona armonia tra tutti i soci, nella collaborazione per portare sempre più in alto la bandiera bianco azzurra di San Marino in Italia e nel mondo.

Io posso avere anche commesso errori come tutti, chi non lavora non sbaglia di certo, ma se li ho fatti è per il solo bene della Federazione che rappresento.

Quindi i rapporti vanno sempre alimentati con una buona pratica di relazioni, di trasparenza , serietà e affidabilità. Io credo di avere dato sempre tanto senza mai pretendere nulla in cambio , e quello che ho fatto nell’interesse dei miei ragazzi lo rifarei ancora non una ma cento volte.

C’è chi corre forte e c’è chi corre piano ma dobbiamo arrivare al traguardo tenendoci tutti per mano altrimenti per noi sarebbe la disfatta.

Abbiamo parlato del passato con tanti buoni risultati raggiunti ma davanti abbiamo un quadriennio che ti reclama per continuare a migliorare. Su quali direttive pensi di muoverti?

Sono stimolato a ricandidarmi per portare avanti quello che di buono abbiamo fatto, completando alcuni progetti iniziati.

Vogliamo creare un rapporto migliore tra tecnici e atleti, fino ad ora ci siamo avvalsi di collaborazioni esterne di persone speciali che ci hanno aiutato e tra queste come non ricordare persone come Alberto Neri, Maurizio Santini, Emilio Ardenti e altri ancora, ma oggi penso che sia più giusto auto gestirsi con una conduzione tecnica fatta da persone di casa che abbiamo.

Ma per portare avanti un progetto per i prossimi quattro anni non serve il solo Muraccini, chi sono gli altri collaboratori che ti accompagneranno da qui al 2020?

Beh inutile dire che io non mi sarei mai candidato se non avessi avuto con me una larga parte di persone con le quali ho lavorato in questi anni trascorsi, e su tutti faccio il nome di Giovanni Stacchini. Quindi ho con me persone esperte e soprattutto avrò bisogno di persone che si occupino di acque interne. Servono persone che si occupino di calendari gare e di persone esterne che mi dovranno dare una mano perchè le incombenze burocratiche sono sempre maggiori e se non si è in diversi ognuno con un proprio compito le cose fanno fatica a camminare.

E poi c’è la gestione del lago che mi pare di aver capito che è fondamentale per la vostra Federazione?

Sì il lago è un punto di incontro, di lavoro, di recupero risorse per la Federazione, di crescita delle nuove leve, di attività sportiva di pesca alla carpa, alla trota, e di pesca amatoriale, ma il lago non dura all’infinito e per questo servono interventi di manutenzione straordinaria che faremo anche grazie all’aiuto dello Stato di San Marino.

Dovremo svuotare il bacino, pulirlo, rifare gli argini, l’impianto elettrico, l’impianto idrico, la ristrutturazione del bar ristorante, il parco giochi e tanto altro.

Io non dico che tutto questo verrà fatto nel 2017 ma dico che piano piano un pezzo alla volta alla fine ci riusciremo e per noi e per le future generazioni che un domani prenderanno in mano questa struttura dovranno essere fieri di quanto glia avremo lasciato.

Faremo le cose più urgenti per prima cosa e vedrete che ci riusciremo.

E infine devo ringraziare voi di Match Fishing e di Pesca In per le attenzioni che da anni ci riservate e senza di voi saremmo rimasti chiusi in un angolo anonimo. Vi ringrazio anche a nome di tutte le società sammarinesi per le attenzioni che a loro riservate sempre con tanta amicizia e professionalità senza di voi saremo un pò più soli e invece siete sempre al nostro fianco e di questo vi ringraziamo infinitamente.

Se abbiamo visibilità grazie a voi abbiamo anche maggiori attenzioni a livello internazionale e quindi un pò di merito va dato anche a voi che ci permettere di stare sempre in vetrina.

San Marino non è più la cenerentola di un tempo ma adesso siamo più riconosciuti e rispettati e non solo nelle acque interne ma pure nel mare abbiamo detto la nostra più di una volta e ricordo il titolo mondiale vinto nel 1987 in Portogallo. Abbiamo portato a casa anche argenti e bronzi e nel 2016 abbiamo portato a casa un bel quinto posto nel mondiale in Montenegro.

Siamo stati attivi su diversi fronti e se sarò rieletto mi impegno a portare avanti con tutta la mia passione i lavori che ci siamo prefissi.

Giovanni Stacchini è sempre stato attivo al fianco di Muraccini per i lunghi dodici anni il quale ci ha detto:

Io mi sono speso per dodici anni insieme a Graziano perchè abbiamo dentro una passione e un amore per il nostro sporto che ci ha spinti a darci da fare per gli altri e lo faremo ancora sapendo che non sarà facile e che ancora ci aspetteranno gioie e delusioni. Noi vogliamo andare a pescare a far andare a pescare gli altri e dovremo avere un occhio di riguardo soprattutto per i giovani che dovranno essere il futuro della Federazione quando noi ci dovremo ritirare per l’età.

Io credo che una Federazione lavora bene se saprà coinvolgere altre persone in un ottica di ricambio e per quanto mi riguarda credo molto nel valore dell’amicizia e dell’armonia perchè in fin dei conti per noi la pesca non è un lavoro ma uno svago domenicale che viviamo dopo una settimana di lavoro. Non possiamo certo andare a pescare alla domenica con la delusione dentro o con l’arrabbiatura perchè manca alla base un buon rapporto tra dirigenti di Federazione o tra compagni di società o tra società.

Così non si va da nessuna parte. Ecco su questi principi mi impegno a dare una nano a Muraccini perchè anche lui è animato dagli stessi mie valori. E poi credo molto anche nei buoni rapporti tra la nostra Federazione quella Italiana per avere una attenzione per l’assegnazione dei campi di gara e per le iniziative congiunte come quella che abbiamo gestito in occasione del mondiale del 2016 ad Ostellato.

Credo che una buona Federazione per fare gruppo debba prima di tutto ascoltare la base, le idee, le proposte, i suggerimenti perchè ognuno può dare un contributo utile alla causa comune.

Tornando a Muraccini per una ultima considerazione…

Il mio sogno nel cassetto è quello di poter organizzare un mondiale seniores come San Marino, non mi interessa quando ma prima o poi mi piacerebbe poterlo organizzare. E quest’anno a Praga in occasione dell’assemblea della CIPS, se sarò rieletto, non mancherò di presentare la candidatura per poterlo organizzare. Anzi prendo a spunto questa occasione per ringraziare pubblicamente per tutto il lavoro fatto e l’aiuto assicurato, gli amici Bruno Zattini, Giovanni Stacchini, e soprattutto Massimo Rossi e Antonio Fusconi per la stima che ci riservano non da oggi.

Per finire voglio ringraziare i collaboratori di questi anni che sono stati, Giovanni Stacchini, Jhon Bruschi, Ivan Righetti, Marco Bendinelli, Federico Soldati, Daniel Moroni, Luca Parenti, Andrea Riccardi, Romano Valeriani, e tanti altri, senza di loro quello che abbiamo fatto non l’avremmo mai potuto fare. Grazie di tutto e a questo punto invito tutti i pescatori di San Marino a recarsi a votare. Matchfishing.it