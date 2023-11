San Marino. Il Segretario di Stato Belluzzi a Parigi per la 42° Conferenza Unesco

Pace e diritto all’istruzione al centro del suo intervento

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi è a Parigi per prendere parte ai primi due giorni di lavoro della 42esima Conferenza Generale UNESCO, inaugurata ufficialmente il 7 novembre e che proseguirà fino al prossimo 22 novembre.

La missione si è aperta lunedì 6 novembre con la visita alla nuova Ambasciata di San Marino a Parigi dove Belluzzi è stato accolto dall’Ambasciatore Leopoldo Guardigli e dal Ministro Consigliere Maurizio Borletti che hanno presentato al Segretario di Stato l’esposizione di stampe sammarinesi sulla rivoluzione francese prestate dagli Istituti Culturali.

Nella giornata di ieri il via dei lavori presso la sede UNESCO, questa mattina il dibattito di politica generale è stato introdotto dal direttore generale dell’UNESCO, Audrey Azouley. nel pomeriggio invece si è tenuto il discorso in plenaria del Segretario di Stato che è intervenuto ricordando il preambolo dell’atto costitutivo dell’UNESCO “poiché le guerre hanno inizio nella mente degli uomini, è nella mente che bisogna costruire le difese della pace”.

“La Repubblica di San Marino -ha proseguito Belluzzi- ritiene che una istruzione gratuita ed accessibile per tutti sia alla base della costruzione di generazioni di giovani di pace. La scuola sammarinese, da oltre un ventennio, promuove e costruisce ambienti di apprendimento inclusivi che consentano il raggiungimento di traguardi formativi personali ad ogni studente, in risposta al diritto di tutti i cittadini all’uguaglianza e alla diversità. Le pratiche di insegnamento inclusive sono alla base dell’educazione alla pace nelle scuole. Il diritto all’educazione dei bambini -ha continuato il Segretario di Stato e dei giovani deve essere messo al centro delle nostre politiche. Molti bambini sono stati esclusi dall’istruzione prima a causa della pandemia ed ora a causa dei conflitti in corso. Molti di loro non torneranno più a scuola. Sono i bambini che pagano il prezzo più alto dei conflitti: gli viene negata l’istruzione e gli viene negato il loro diritto alla vita”.

Belluzzi in chiusura di intervento ha ricordato che la missione UNESCO di San Marino negli ultimi mesi ha lavorato alla preparazione di una candidatura per il Programma “Memorie dal Mondo”, che verrà presentata questo mese assieme ad Italia e Croazia.

Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi ha partecipato poi al Dialogo Ministeriale di Alto Livello sull’Educazione per la Pace prima di incontrare il Ministro dell’Istruzione e del Merito italiano, Giuseppe Valditara.

Il Segretario, accolto a Parigi dall’Ambasciatore in Francia, Leopoldo Guardigli, è accompagnato dall’Ambasciatore, Delegato Permanente presso l’UNESCO, Ilaria Salicioni, e dal Primo Segretario della Direzione Affari Politici e Diplomatici, Bojana Gruška.

San Marino, 8 novembre 2023/1723 d.f.R.

