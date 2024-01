San Marino. Il Segretario di Stato Belluzzi presenta i risultati dell’attività degli Istituti Culturali 2023

Sono un fiore all’occhiello del nostro Paese, producono cultura, conoscenza, servizi, idee e crescita

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi presenta in conferenza stampa l’attività 2023 degli Istituti Culturali, lo fa insieme al Direttore Paolo Rondelli e ai responsabili dei tre settori: Vito Testaj per teatri e cinema, Mario Marchioni per Musei e Monumenti Lucia Cecchetti per Biblioteca e Archivio di Stato.

Il Segretario di Stato Belluzzi non ha negato l’orgoglio di presentare dati positivi sotto ogni punto di vista. Il 2023 è stato un anno record per ingressi a mostre e musei, ha registrato un importante ritorno al cinema e a teatro dopo gli anni di dure restrizioni legate all’emergenza sanitaria ed ha garantito nuove iniziative dedicate a tutte le fasce d’età.

“Tendiamo sempre a dare per scontato i risultati che il nostro Paese riesce a conquistare in ambito culturale -spiega Belluzzi- ma i risultati si raggiungono attraverso impegno, idee e sforzi da parte di tutti. L’attività degli Istituti Culturali è strategica per il Paese, è cultura, conoscenza, servizi, idee, più semplicemente è crescita”.

Gli Istituti Culturali sono stati riorganizzati con la nomina dei responsabili di settore e hanno raggiunto risultati record: “Il 2023 è stato un anno record -ha spiegato Belluzzi- ma non lo sarà a lungo, per il futuro sono infatti convinto che, grazie al percorso intrapreso, ogni anno avremo risultati migliori”.

Il Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli ha spiegato come, nel 2023, siano state migliorate le proposte in ogni settore, determinanti interventi strategici come la riapertura della Seconda Torre. “E’ aumentata l’offerta e sono state migliorate le proposte” spiega Rondelli.

Significativi i numeri fatti registrare da cinema e teatri la cui attività riparte dopo l’emergenza sanitaria. Attenzione per le pellicole da proiettare e rassegne extra-programmazione come quelle dedicate alle produzioni estere, hanno arricchito la proposta dei cinema: “E’ piacevole riconoscere una fidelizzazione dei sammarinesi per l’attività del Cinema Concordia”.

Fra i progetti futuri, relativi a questo settore, c’è quello della realizzazione di una cineteca/mediateca sammarinese che potrebbe essere attiva già dalla prossima primavera grazie alla collaborazione con l’Università della Repubblica di San Marino.

Rondelli ha inoltre anticipato la volontà, per il 2024, di acquisire alcuni prestigiosi fondi antichi da conferire agli Istituti Culturali. Il prossimo 14 febbraio alle 10 è previsto un evento con scolaresche e cittadini sulla didattica della memoria, a San Marino (Teatro Titano), da parte della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Il 17 marzo alle 17 al Teatro Titano presentazione di Jacopo Veneziani, storico dell’arte e grande protagonista dei programmi di La7. Partiti i lavori di recupero e restauro conservativo di Palazzo Valloni. Tra i “fiori all’occhiello” dell’attività degli Istituti Culturali Belluzzi e Rondelli hanno citato i numerosi accordi con fondazioni, enti e compagnie.

“I dati dei cinema sono incoraggianti -spiega il responsabile Vito Testaj- abbiamo registrato una crescita del 49% rispetto allo scorso anno degli ingressi”. Testaj ha spiegato come il mondo del Teatro stia cambiando profondamente, sono in calo gli spettacoli itineranti ma è in crescita l’offerta di produzioni alternative. San Marino focalizzandosi su progetti nuovi e di qualità ha presentato nel 2023 ben 37 spettacoli, lavorando, contemporaneamente, a progetti con le scuole e a laboratori creativi aperti al pubblico. Molto apprezzato il lavoro fatto sul tema delle residenze artistiche. Sono complessivamente 200 i carnet e gli abbonamenti venduti per la stagione teatrale. “Un’iniziativa importante che vorrei evidenziare -ha concluso Testaj- è la presentazione del decreto sull’utilizzo di cinema e teatri che migliora e facilita le concessioni delle sale secondo criteri che riguardano anche le prescrizioni legate alla sicurezza”.

I dati più roboanti, sono sicuramente quelli dei Musei che nel 2023 incassano oltre 200 mila euro in più rispetto al 2022 (per 1.2 milioni di euro complessivi) migliorando del 118% le presenze.

“La nostra proposta piace -ha spiegato Mario Marchioni- le strategie comunicative funzionano e i risultati sono ottimi. La riapertura della Seconda Torre ha trascinato anche gli altri Musei. E’ stato molto apprezzato il biglietto che offre la possibilità di visitare tutti i Musei dello Stato”. Marchioni ricorda poi come negli ultimi anni siano state inaugurate la Galleria Nazionale, il Museo del Francobollo e della Moneta e la Seconda Torre: “non dobbiamo fermarci, anzi, dobbiamo creare nuove proposte che vadano ad intercettare il gusto di turisti, visitatori e soprattutto delle scuole”. Buoni i risultati delle mostre temporanee, 12 quelle presentate nell’ultimo anno.

Non ci sono dati relativi agli incassi per Biblioteca e Archivio di Stato che come specificano il Segretario di Stato Andrea Belluzzi e la responsabile Lucia Cecchetti, fanno un lavoro di pubblica utilità e di conservazione del patrimonio storico. Numerosi utenti, studenti e ricercatori usano le strutture sammarinesi che sono state messe in rete con l’Emilia Romagna e i cui dati confluiscono nel patrimonio bibliotecario italiano. Il lavoro principale del personale di Biblioteca e Archivio è quello di assistenza e collaborazione con chi fa attività di ricerca. Fiore all’occhiello le visite delle scolaresche e i laboratori per le scuole. “Sono entrati in biblioteca oltre il 40% in più di lettori nell’ultimo anno -spiega Lucia Cecchetti- e questo è un dato che regala soddisfazioni a chi amministra una biblioteca”. Il lavoro prosegue con l’obiettivo di intercettare fasce di studenti più giovani e bambini dai 3 ai 6 anni attraverso la realizzazione di una nuova sezione a loro dedicata. Prosegue inoltre il lavoro a favore di enti ed istituzioni che necessitano di materiale d’archivio. Nasceranno dall’impegno dell’Archivio di Stato la mostra storica per il 160esimo anniversario dalla morte di Belzoppi che si terrà a Palazzo Pubblico e la mostra di libri incunaboli che troverà spazio in una delle sale del Museo di Stato. Previste iniziative per bambini in occasione della Giornata della Memoria. “Il nostro servizio è sempre gratuito-conclude Cecchetti- il nostro impegno è volto a divulgare la memoria del Paese e a favorire crescita culturale”.

San Marino, 23 gennaio 2024/1723 d.f.R.