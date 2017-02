San Marino. Per il Titano torna l’incubo black list.

Il segretario agli Esteri Renzi: “Dobbiamo essere più che tranquilli alla luce dei tantissimi progressi fatti negli ultimi anni”. San Marino, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Guernsey, Bahamas e Bahrain. Ma anche Australia, Brasile, Canada, India, Giappone e Stati Uniti. E ancora Norvegia, Israele, Singapore, Panama, Malesia, Bermuda, Mauritius, Svizzera e Aruba. Sono questi alcuni dei 92 Paesi che secondo le indiscrezioni giornalistiche degli ultimi giorni stanno per ricevere una comunicazione da parte dell’Unione europea. L’oggetto della missiva, per il Titano in particolare, evoca un incubo durato molti, troppi anni: la creazione di una black list di paradisi fiscali per combattere l’elusione e l’evasione fiscale continentale. Come riportato in questi giorni tra gli altri dal quotidiano economico ItaliaOggi, le lettere sono state inviate martedì 31 gennaio dal Consiglio dell’Unione europea alle giurisdizioni extra Ue considerate a rischio.

A stilare la corposa lista è stato un gruppo di lavoro dell’Ecofin. Secondo le indiscrezioni di ItaliaOggi la misura intrapresa dalle autorità europee fa parte del processo di unificazione delle liste nere degli stati membri, resasi necessaria a fronte degli scandali di elusione e riciclaggio fiscale emersi con la pubblicazione dei Panama Papers e il caso LuxLeaks. Secondo l’agenzia svizzera Ats che ne ha preso visione, nella lettera Bruxelles fa sapere che contatterà a tempo debito le autorità per avviare un dialogo sul tema. L’obiettivo è stilare un elenco di “stati e territori non cooperativi dal profilo della politica tributaria”. L’Ue non vuole condannare a priori nessuno, si legge nella lettera citata da Ats. Attraverso il dialogo verranno definiti con precisione i motivi per i quali uno stato o un territorio figureranno sulla lista nera – che attualmente non esiste ancora: dovrebbe vedere la luce a fine 2017 – e quali passi saranno necessari per essere stralciati dall’elenco. “Ci rallegriamo per la cooperazione costruttiva con la vostra autorità in questa sfida globale”, è la fiduciosa conclusione della missiva. Secondo il Brussels Times l’elenco è stato elaborato sulla base di tre criteri: la mancanza di trasparenza, l’esistenza di regimi fiscali preferenziali e l’assenza di qualsiasi forma di imposta sulle società. La stampa tedesca inoltre ha affiancato la presenza degli Stati Uniti nella lista dei 92 destinatari alla luce dei recenti attacchi del presidente Donald Trump all’Unione europea. “L’UE contrattacca”, ha titolato ad esempio l’Handelsblatt.

In realtà il progetto di una black list europea è vecchio di diversi mesi. Una valutazione preliminare dei paesi terzi più a rischio è stata infatti presentata a metà settembre 2016 sulla base di una serie di indicatori di scarsa compliance. Già allora media come Il Sole- 24Ore indicavano il Titano tra i destinatari ma in uno spazio ad hoc “perché – riportava il celebre quotidiano economico – recente- mente hanno concluso con la Ue accordi volti a garantire la “Tax Transparency”. San Marino ad esempio nell’ottobre 2014 ha firmato l’Accordo Multilaterale fra le Autorità Competenti in Materia di Scambio Automatico delle Informazioni Finanziarie, con l’adesione al Early Adpters Group –EAG. Una sigla che dovrebbe far scongiurare il peggio per il Titano.