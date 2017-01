San Marino. Incidente sulla Super, la nostra lettrice: ”sono stata tamponata”

Gentile Direttore,

sono una delle persone coinvolte nell’incidente e nello specifico la macchina nell’immagine. Le chiederei la cortesia di una correzione in quanto la ricostruzione è fuorviante. La Polizia Civile sta facendo tutti i controlli previsti, ma le posso sicuramente anticipare che io ero ferma per fare passare il pedone e sono stata tamponata finendo sul guard-rail.

Non ho quindi spostato la traiettoria dell’auto in quanto ero già ferma per dare la precedenza al pedone come previsto dal codice stradale. Spero possa correggere l’articolo.

Grazie.

Cordiali Saluti

T.M.

Gentile lettrice,

Pubblichiamo volentieri queste sue righe di precisazione, sfortunatamente dobbiamo correggerla in quanto noi non abbiamo fatto nessuna ricostruzione dell’incidente; abbiamo pubblicato la foto e nel corpo dell’articolo non vi era altro. Ne da parte nostra c’era la volontà di attribuire colpe a qualcuno ma solo di far vedere l’esito dell’incidente pubblicando la foto dell’auto.

Volentieri inseriamo questo suo commento nel nostro giornale on line in quanto potrà servire ai lettori a capire meglio la dinamica dell’incidente.

Saluti

Marco Severini – Direttore del Giornalesm.com