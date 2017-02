San Marino. Incontro Pubblico del PDCS con On.Mario Mauro

“Il compito dei Partiti di ispirazione cristiana tra crisi della politica e scontro di civiltà”, questo il filo rosso della riflessione che il PDCS ha affidato all’On. Mario Mauro, Senatore della Repubblica Italiana, per l’incontro pubblico che avrà luogo nella Sala Montelupo di Domagnano, giovedì 16 febbraio, alle ore 21.00.

Di fronte alla difficoltà dei partiti tradizionali a rappresentare le istanze attuali della società, in un contesto internazionale in cui si moltiplicano gli elementi di insicurezza, sia sul piano economico sia sotto l’aspetto della stabilità politica e della convivenza pacifica, il PDCS, anche in prossimità del suo Congresso Generale, ritiene indispensabile offrire l’occasione di un approfondimento.

Un’occasione, quindi, che aiuti una maggior comprensione dei fattori in gioco e, conseguentemente, dei compiti e delle responsabilità che possono riguardare le forze politiche in generale, e in particolare quelle, come il PDCS, che fanno riferimento esplicito nella loro azione al contributo originale dell’esperienza cristiana.

A condurre questo approfondimento è stato chiamato l’On. Mario Mauro che, attraverso la sua trascorsa attività di europarlamentare e di Vice Presidente del Parlamento stesso, ha testimoniato un notevole impegno per la crescita dell’Europa come unità di popoli e di cultura, promuovendo in particolare l’applicazione del principio di sussidiarietà, uno dei cardini della Dottrina Sociale della Chiesa.

Questo impegno profuso sul piano politico si è tradotto anche in un lavoro di formazione e di elaborazione culturale, che ha portato l’On. Mauro a svolgere, presso l’Università Europea di Roma, attività di insegnamento su “Diritti fondamentali dell’uomo nel diritto naturale e nelle convenzioni internazionali” e “Storia delle istituzioni europee”.