San Marino. Incontro questa mattina tra la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, ABS e le Associazioni dei Consumatori sul tema dell’aumento dei tassi sui mutui

Impegno comune a fare degli approfondimenti nella logica di intervenire sulle situazioni che coinvolgono i soggetti più deboli.

San Marino, 4 luglio 2023 – Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti ha convocato questa mattina presso Palazzo Begni i rappresentanti di ABS (Associazione Bancaria Sammarinese) e delle Associazioni dei Consumatori – ASDICO, affiliata CDLS (Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinese) e UCS (Unione Consumatori Sammarinesi) – per affrontare il tema del violento aumento dei tassi sui mutui, un problema generalizzato originato dall’instabilità della situazione mondiale che ha tolto tranquillità e ossigeno anche alle famiglie sammarinesi.

Nel corso dell’incontro sono emerse totale disponibilità e volontà da parte di tutti a lavorare velocemente per trovare le soluzioni a una situazione complessa attraverso la valutazione e l’analisi di singoli casi concreti segnalati, intervenendo su quelli più eclatanti, là dove emergono difficoltà oggettive importanti per scongiurare famiglie in stato di povertà.

Da un lato quindi stabilire un dialogo costante tra associazioni e istituti, dall’altro costruire un perimetro, un ambito di intervento circostanziato all’interno del quale le banche possano intervenire attuando operazioni e introducendo strumenti puntuali che possibilmente non vadano a comprometterne il patrimonio di vigilanza, sono le indicazioni che il Segretario Gatti ha lasciato ad ABS, ASDICO e UCS al termine dell’incontro.