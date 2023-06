San Marino. Incontro tra Comites e Segretario alla Cultura Belluzzi

Nella mattinata di venerdì 16 giugno u.s. una delegazione del Comites San Marino, composta dal Presidente Alessandro Amadei e dal membro dell’Esecutivo Marina Rossi, ha incontrato il Segretario di Stato Andrea Belluzzi presso la sede della Segreteria di Stato per la Cultura.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e amicizia, è stato l’occasione per affrontare alcune tematiche di comune interesse. Al centro del confronto il tema della cittadinanza, ovvero la richiesta avanzata dal Comites San Marino di eliminare la rinuncia alla cittadinanza di origine come condizione per essere naturalizzati sammarinesi, che anche il Segretario di Stato Belluzzi, con delega ad interim agli Affari Interni, ritiene prioritaria.

Durante l’incontro è emersa anche la questione delle dinamiche relative alla mobilità quotidiana degli studenti sammarinesi e italiani nei due territori e il Comites San Marino si è reso disponibile ad organizzare un incontro con i sindaci dei Comuni limitrofi per affrontare la questione.

Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura ? Comites San Marino

San Marino, 16 giugno 2023