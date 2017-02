San Marino. Inizio di stagione agonistica per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino

Si è disputata infatti domenica 12 febbraio la prima prova della fase regionale del campionato di Specialità Gold 2017 Junior e Senior.

Prima prova di rodaggio per i nuovi esercizi appositamente studiati sulla base del nuovo codice entrato in vigore proprio quest’anno e che accompagnerà questa disciplina per l’intero quadriennio olimpico 2017-2020.

A dare il via alla competizione sono state le atlete Junior, accompagnate dalla direttrice tecnica Monica Leardini.

La prima a scendere in pedana è stata Virginia Morri che ha eseguito con molta grinta i due esercizi che le hanno permesso di piazzarsi al 9° posto al cerchio e al 7° alla palla. Buona prova per lei.

Sofia Stefani, ancora una volta vittima di un infortunio che non le da proprio tregua, si trova suo malgrado costretta a rinunciare ad eseguire l’esercizio alla palla, proponendo così solo le clavette.

Grande tenacia per lei che, nonostante il dolore, ha portato a termine il suo esercizio piazzandosi comunque a metà classifica. Ottime possibilità per lei una volta ristabilita.

Un po’ troppa emozione ha invece minato gli esercizi di Nicole Raschi che quindi non ha potuto esprimere al meglio quello che quotidianamente in palestra dimostra di sapere fare.

Attendiamo lei e le sue compagne alla 2° prova che si disputerà il prossimo 26 febbraio, dove sicuramente riusciranno a migliorarsi.

Nel pomeriggio è stata la volta di Monica Garbarino, alla sua prima esperienza tra le Senior.

Livello veramente molto alto con atlete di grande esperienza. Monica si è comportata egregiamente, con punteggi migliorabili ma sicuramente un buon inizio di stagione. Anche per lei appuntamento alla seconda prova.