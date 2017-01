San Marino. Intervista al d.g. Iss Andrea Gualtieri

Partiamo dalla querelle vaccini. Qual è la situazione a San Marino?

“San Marino ha sempre posto molta attenzione alla prevenzione e le vaccinazioni rappresentano un importante strumento di prevenzione primaria nei confronti delle malattie infettive. Al momento stiamo predisponendo strategie efficaci per aumentare la copertura vaccinale e proprio di recente abbiamo istituito un gruppo di lavoro permanente interdisciplinare per verificare periodicamente la situazione e predisporre gli eventuali interventi. In riferimento alla meningite è necessario dare risposte rapide in questi momenti di maggiore sensibilità della cittadinanza, dovuta anche ad aspetti emotivi, ma va precisato che non è in corso alcuna emergenza. Più in generale è necessario affrontare in maniera organica la complessa tematica delle vaccinazioni, basandosi su analisi approfondite e proponendo buone soluzioni, e considerando che le vaccinazioni sono un investimento essenziale per il nostro paese e per il mondo del futuro. Non dimentichiamo che le vaccinazioni hanno evitato la morte di circa 2,5 milioni di bambini nel mondo”.

Caso badanti. Cosa si sta facendo per arginare il fenomeno del lavoro nero?

“L’Iss ha già un regolamento interno adottato dopo la ratifica del decreto emanato dal governo e un sistema di controllo per l’assistenza integrativa non sanitaria, che ricordo può essere svolta sia in forma gratuita che remunerata. Ho richiesto di avere tutte le informazioni in merito per verificare se sia necessario apportare modifiche laddove occorresse per assicurare che l’assistenza integrativa non sanitaria sia a tutti gli effetti un sostegno personale, relazionale e affettivo prestata alla persona ricoverata, senza interferire nelle funzioni del personale ospedaliero, né sostituirsi ad esso. Il tutto anche nell’ottica di non penalizzare gli utenti e i familiari. Inoltre contiamo di incontrare presto anche gli altri uffici e settori pubblici preposti a vigilare sul fenomeno per mettere a punto strategie comuni ed evitare ogni forma di distorsione”.

Quali sono i settori che necessitano di un più urgente intervento?

“Difficile dire, a soli pochi giorni dall’inizio del mio mandato, quali siano i settori che necessitano di interventi urgenti. Prima di agire è necessario fare una fotografia dello stato attuale e, sulla base di questo, identificare le priorità, che inevitabilmente dovranno tenere conto degli obiettivi del Piano Sanitario e Socio-sanitario. In effetti la vera priorità è dare attuazione al Piano 2015-17 e alle linee di indirizzo annuali per l’Iss. È mia intenzione incontrare il personale dei Dipartimenti e Unità organizzative dell’Iss, l’area amministrativa, lo staff e le aree comuni per fare il punto della situazione. Io ho un approccio partecipativo e sono per il confronto, niente deve passare sopra la testa dei responsabili dei vari servizi dell’Iss. È necessario rafforzare la rete interna e quella con l’esterno”.

A che punto è la nomina del comitato esecutivo? Ci sono già dei candidati? Chi sono?

“Sono stati appena emessi gli avvisi pubblici per la proposta di nomina del Direttore amministrativo e del Direttore delle attività sanitarie e socio-sanitarie dell’Iss. Il 31 gennaio sapremo quanti sono i candidati. Il 6 e 7 febbraio ci saranno i colloqui per identificare, per ciascun ruolo, la persona più idonea. Conto di avere la nuova squadra entro metà febbraio”.

Che Iss le ha lasciato la Caruso?

“Non è nel mio stile fare considerazioni sui miei predecessori. Preferisco guardare avanti, partendo da un’analisi attenta dell’esistente e ponendo al centro del sistema la persona, che va anteposta agli interessi personali. Io lavorerò esclusivamente per l’interesse della mia comunità”.

Però ci sono situazioni ancora da risolvere come la vasca per il parto in acqua e i problemi alle sale operatorie.

“Si tratta di questioni anche complesse che nel caso delle sale operatorie, vanno avanti da più di 10 anni ed in passato l’ho vissuta nel mio precedente ruolo di Dirigente dell’Authority sanitaria. Per entrambe sto analizzando la situazione, che ho già iniziato ad approfondire con i professionisti. In riferimento al parto in acqua credo che riusciremo a dare delle risposte in tempi relativamente brevi, sulle sale operatorie è stata anche coinvolta la magistratura e quindi attenderemo gli esiti del tribunale per poter poi procedere di conseguenza”.

Casa di riposo: come si pone di fronte alla discussione che vede anche un duro intervento da parte dei sindacati?

“In modo propositivo. La situazione è complessa con più attori coinvolti. Stiamo cercando di gestire al meglio la fase di transizione e di spostamento degli utenti dalla Casa di Riposo al Casale La Fiorina. Cercheremo di trovare al più presto una soluzione condivisa nell’interesse degli utenti e delle loro famiglie e del personale che verrà impiegato”.

È possibile mantenere questi standard qualitativi con l’attuale bilancio o prima o poi come qualcuno suggerisce, vedremo la nascita dei cosiddetti “ticket” con prestazioni a pagamento?

“Gli standard qualitativi vanno assicurati perché la salute è un diritto ed è necessario investire in salute. Io non considero i ticket una soluzione, anzi, potrebbero creare iniquità. Questo punto risulta essere molto critico anche da parte dell’Authority. Molti studi dimostrano che la compartecipazione delle spese sanitarie del cittadino è poco efficace sia in termini educativi sia in termini di maggiori entrate (soprattutto se i contributi sono bassi e in realtà piccole). Inoltre contributi sanitari bassi e per tutti sono iniqui, perché introducono un principio che nel tempo può incidere sull’accesso ai servizi e colpiscono maggiormente le fasce più deboli e i malati cronici. Se si sceglie l’opzione di fare pagare contributi più elevati per alte fasce di reddito il rischio è che questi potrebbero optare per farsi curare nel privato, riducendo ancora di più l’accesso ai servizi pubblici che rischiano di compromettere la qualità di certi servizi qualora i numeri scendessero sotto soglie di sostenibilità del sistema. La migliore opzione rimane la contribuzione attraverso la fiscalità generale, dirottando buona parte delle tasse su un eventuale fondo per il servizio sanitario. Alcuni Paesi del Nord Europa, con particolare riguardo all’Islanda, garantendo un welfare pubblico e universalistico anche in periodo di crisi finanziaria hanno limitato e quasi annullato gli effetti negativi della crisi sulla salute delle persone.

Io punterò innanzitutto sull’appropriatezza, che vuol dire anche comprendere e intervenire sul reale problema dell’assistito sfruttando in maniera mirata le risorse che si hanno a disposizione. Credo che il nostro sistema sanitario e socio-sanitario, che è universale, equo, solidale e finanziato dalla tassazione generale, sia un modello che vada preservato. È proprio in epoca di crisi economica che vanno rafforzati i sistemi di salute. Per assicurare tutto ciò, è necessario che vengano coinvolti più attori, non solo la Direzione Generale e i professionisti che operano all’interno dell’Iss, ma anche le Finanze, gli Interni e il Territorio, affinché vengano assicurate le necessarie condizioni per avere risorse economiche adeguate e buone condizioni di lavoro per il personale sanitario e socio-sanitario, e l’intera comunità. La salute è di tutti e, riprendendo lo slogan dell’Agenda 2030 dell’Onu sullo sviluppo sostenibile, “nessuno deve rimanere indietro”.

Tribuna è stata la prima a denunciare l’insofferenza dei medici sfociata anche in defezioni eccellenti. A suo parere quegli stimati professionisti che hanno lasciato il Titano sono recuperabili?

“Il discorso sui medici e sui professionisti sanitari e socio-sanitari è molto più complesso. Io credo che debba essere attuata, con forza, una politica sul personale che valorizzi il lavoro e dia il giusto riconoscimento professionale ai nostri medici, alle future generazioni e a qualificati professionisti che vengono anche dall’esterno. La politica del personale dell’Iss è fondamentale per garantire prestazioni efficaci e sicure ai cittadini e deve tradursi anche in buone condizioni di lavoro, confrontate anche con i compensi percepiti in Italia, considerare gli aspetti pensionistici e tenendo conto del rischio di fuga dei professionisti di qualità. Tutto questo per ottenere una maggiore efficacia delle azioni, più proficue relazioni interne e con gli utenti e un riconoscimento professionale anche fuori dal nostro territorio, che favoriscano il senso di appartenenza al servizio sanitario e socio-sanitario sammarinese. Il successo dell’Iss e il raggiungimento di obiettivi di salute non possono infatti prescindere dalla valorizzazione delle professionalità dei nostri operatori sanitari e socio-sanitari, in quanto il rapporto fra professionista e cittadino influisce direttamente sulla qualità dell’assistenza. E la qualità del nostro sistema non è un costo ma un investimento, quindi ben vengano politiche che assicurino buone condizioni di lavoro per i professionisti dell’Iss. In questo modo sarà possibile tutelare da un lato i nostri bravi professionisti e dall’altro sarà più facile l’impiego di eccellenti professionisti non sammarinesi, diventando più attrattivi anche rispetto alla realtà italiana, che inizia ad avere sempre più bisogno di medici.

Altro nodo è la possibilità dei medici Iss di poter esercitare la professione a livello privato. Come si pone?

“Il mio obiettivo principale è assicurare la salute dei nostri cittadini e assistiti. È necessario quindi, in primis, che i nostri professionisti siano al servizio della nostra comunità. Ritengo tuttavia che la libera professione, se bene gestita e con chiare regole, possa essere esercitata, solo se, ribadisco, vengono prima raggiunti gli obiettivi di salute della nostra comunità. La libera professione può rappresentare, assieme ad altre modalità organizzative, una ulteriore possibilità di crescita professionale e di mantenimento delle competenze”.

Un’ultima domanda. Come giornale crediamo sia quanto mai opportuno e necessario in tutti gli ambiti privilegiare le professionalità sammarinesi. Il che fa rima con formazione. L’Iss che cosa farà in concreto?

“Punterò molto sulla educazione continua in medicina. Ogni attività di tipo sanitario e socio-sanitario non può prescindere dal mantenimento delle competenze professionali attraverso un’efficace formazione. Anche i cambiamenti organizzativi richiedono una formazione adeguata necessaria a supportare nuovi approcci considerati innovativi per la nostra realtà, come l’intensità di cura e la medicina d’iniziativa. In tutta onestà non credo che i soli professionisti sammarinesi possano garantire, in futuro, l’autosufficienza dei nostri servizi. Quindi, riprendendo i concetti di prima, è bene che vi sia una forte sinergia con medici e operatori sanitari e socio-sanitari esterni, in un’ottica di rete, che intendono mettere a disposizione le proprie competenze al servizio dei nostri cittadini e assistiti”. La Tribuna Sammarinese