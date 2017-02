SAN MARINO. ISS, COMPLETATE NOMINE COMITATO ESECUTIVO … CON ALCUNE SORPRESE

Il Congresso di Stato ha avallato l’esito del bando Iss per le nomine della nuova terna ai vertici dell’istituto di Cailungo. Nella seduta di ieri, come riferisce una nota della segreteria di Stato per la Sanita’, il governo ha così deliberato la nomina di Maurizia Rolli, quale Direttore delle Attivita’ sanitarie e socio-sanitarie, e di Sandro Pavesi, quale Direttore Amministrativo dell’Istituto per la Sicurezza sociale quest’ultimo noto professionista di adozione sammarinese e marito della candidata SSD alle ultime elezioni Susanna Ragini, ex socialista, che ha raccolto solo 12 preferenze.

Gli incarichi hanno una durata di tre anni e avranno decorrenza dal 1° marzo. Le nomine giungono a termine di procedure di selezione previste dall’avviso pubblico indetto dal Direttore Generale dell’Iss, Andrea Gualtieri, lo scorso 20 gennaio, a cui hanno partecipato 5 candidati per la posizione di Direttore Attivita’ sanitarie e socio-sanitarie e 7 per quella di Direttore Amministrativo.

Il nuovo responsabile sanitario del Titano arriva dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove ha ricoperto, a partire dal 2007, importanti ruoli dirigenziali nel campo dell’organizzazione dei servizi ospedalieri, della qualità e accreditamento, della documentazione clinica multiprofessionale e informatica clinica. La dottoressa e’ inoltre valutatore esterno delle strutture sanitarie per il programma di accreditamento regionale istituzionale.

Pavesi, cittadino italiano residente a San Marino, ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente ed Amministrato Delegato di Montefeltro Salute srl dal 2005 al 2015. Libero professionista dal gennaio 2006 ha ricoperto la carica di consigliere Osla e poi di presidente del Consiglio di amministrazione Osla Servizi dal 2015 ad oggi.

“Con queste nomine- commenta la segreteria di Stato presieduta da Franco Santi- si completa la composizione del nuovo Comitato Esecutivo che governerà l’Istituto per la Sicurezza Sociale per i prossimi 3 anni, rendendo concreto uno degli impegni presi in campagna elettorale. Un impegno complesso che dovrà essere portato avanti con professionalità e dedizione, con coesione e determinazione per raggiungere gli obiettivi di salute contenuti nel nostro Piano Sanitario e Socio-sanitario”.