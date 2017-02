San Marino. ISS: INCONTRI INFORMATIVI PER GENITORI SULLE VACCINAZIONI

Si comunica ai cittadini che l’Istituto per la Sicurezza Sociale ha pianificato una serie di incontri sul tema delle vaccinazioni, volti a informare in special modo le famiglie con bambini in età evolutiva, le coppie e i neo genitori che devono vaccinare per la prima volta i propri figli.

Gli incontri sono tenuti dal dott. Nicola Romeo, Direttore dell’Unità di Pediatria e si tengono il primo lunedì di ogni mese, alle ore 17.30 nella sala riunioni “Il Monte” (Ospedale, 5° piano, Scala E).

Le prossime date in programma sono: 6 febbraio, 6 marzo, 3 aprile, 8 maggio.

Per qualsiasi chiarimento contattare l’URP: tel. 0549 994561, e-mail: urp@iss.sm.

Ufficio Stampa ISS, 3 febbraio 2017