San Marino. ISS. Partono i lavori di installazione del distributore di medicinali H24 alla farmacia di Città di San Marino 

Un nuovo distributore di farmaci self-service aperto 24 ore su 24, per la farmacia di Città di San Marino. Partono lunedì 6 novembre i lavori d’istallazione della nuova apparecchiatura, che permette anche un servizio di tele-assistenza con i farmacisti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, per il ritiro di medicinali senza obbligo di ricetta ma che richiedono comunque l’intervento di un farmacista.

Si tratta di un’apparecchiatura innovativa, capace di ospitare fino a 70 prodotti diversi, dotata di menù multilingue e di un monitor con collegamento video al farmacista di turno con reperibilità. Quest’ultima funzionalità permette un servizio continuativo, garantito 7 giorni su 7 e indipendente dagli orari di apertura dell’esercizio commerciale.

Per consentire l’installazione e i conseguenti lavori di muratura e collegamento informatico la farmacia di Città in Via Donna Felicissima rimarrà chiusa da lunedì 6 fino a domenica 12 novembre, con riapertura delle attività prevista per la mattina di lunedì 13 novembre.

Un primo passo verso l’automazione anche in campo farmaceutico, grazie alla funzionalità legata al teleconsulto, particolarità presente in pochissimi distributori di farmaci installati anche nel vicino territorio italiano. Un servizio molto utile non solo per i residenti, ma anche per i tanti turisti del Centro Storico.

L’Istituto coglie l’occasione per ringraziare l’Azienda di Stato per i Lavori Pubblici, le maestranze e in particolare la Commissione Monumenti, per il supporto e la collaborazione dimostrata in questi mesi.

Si ricorda infine che durante la chiusura si potrà usufruire della vicina farmacia di Borgo Maggiore o della farmacia di Cailungo, all’interno dell’Ospedale di Stato, aperta 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

ISS