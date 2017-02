San Marino. ISS: i vincitori della selezione per il Comitato Esecutivo

Il Direttore Attività Sanitarie e Socio-sanitarie sarà Maurizia Rolli e il Direttore amministrativo dell’Iss Sandro Pavesi. Via libera ieri alle nomine in Congresso di Stato. Gli incarichi, come previsto dalla legge, hanno una durata di tre anni con decorrenza dal 1° marzo 2017.

Con queste nomine si completa la composizione del nuovo Comitato Esecutivo che governerà l’Istituto per la Sicurezza Sociale per i prossimi 3 anni.

Laureata in Medicina e Chirurgia con Diploma di specializzazione in Otorinolaringoiatria e in Igiene e Medicina Preventiva (orientamento Sanità Pubblica e Igiene e Tecnica Ospedaliera), Maurizia Rolli ha ricoperto, a partire dal 2007, ruoli dirigenziali presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna nel campo dell’organizzazione dei servizi ospedalieri, della qualità e accreditamento, della documentazione clinica multiprofessionale e informatica clinica.

È valutatore esterno delle strutture sanitarie per il programma di accreditamento regionale istituzionale nonché componente del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dei Servizi Sanitari dal lato del Cittadino (CCRQ). È altresì componente del Gruppo regionale dei referenti aziendali sulla Sicurezza delle Cure e Gestione del Rischio, componente del Gruppo Regionale ER per la gestione delle liste d’attesa dei ricoveri e componente del Gruppo Regionale ER del progetto della cartella clinica integrata.

Laureato in Economica e Commercio, Sandro Pavesi, cittadino italiano residente a San Marino, ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente ed Amministrato Delegato di Montefeltro Salute srl dal 2005 al 2015. Libero professionista dal gennaio 2006 ha ricoperto la carica di consigliere OSLA e di Presidente del Consiglio di Amministrazione OSLA Servizi dal 2015 ad oggi.