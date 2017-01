San Marino. Ivano Marescotti interpreta Lo Squalo

Domenica 22 gennaio 2017 (ore 16.30) al Teatro Titano, nuovo appuntamento pomeridiano con Lo schermo sul leggio – Ciò che non hai mai visto in un libro e mai letto in un film, la rassegna ideata da Ivano Marescotti che mette in correlazione teatro, cinema e letteratura all’interno della Stagione Teatrale di San Marino Teatro.

In scena, lo stesso Ivano Marescotti, che interpreterà Lo squalo con brani dal romanzo di P. Bernchley e immagini tratte dal film film di Steven Spielberg.

Il film del 1975 diretto da Spielberg è un thriller basato sull’omonimo romanzo di Peter Benchley (che partecipò anche alla sceneggiatura). La sua uscita è considerata come un momento di svolta nella storia del cinema. Lo squalo divenne il film di maggior incasso nella storia all’epoca, vinse diversi premi per la colonna sonora e il montaggio, ed è spesso citato come uno dei film migliori di sempre. Nel 2001 venne selezionato dalla Biblioteca del Congresso per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti, essendo considerato “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo”.

Ivano Marescotti, attore poliedrico capace di spaziare dal Teatro al Cinema, è oramai di casa a San Marino, dopo che la rassegna da lui ideata è oramai da tre edizioni seguita da un pubblico affezionato e sempre più numeroso.

Romagnolo doc, con interpretazioni teatrali d’eccellenza, partecipazioni a film italiani ed internazionali, pluripremiato ed apprezzato anche per il suo impegno riguardante il dialetto della Romagna, torna, attesissimo, a calcare le scene di San Marino Teatro.

Al termine della rappresentazione Paolo Rondelli condurrà una breve conversazione il protagonista, a conclusione della quale gli spettatori poi potranno trasferirsi nel Ridotto del Teatro dove sarà offerta una degustazione conviviale offerta da Titancoop, sponsor della rassegna assieme ad Asset Banca.

Il prossimo appuntamento con “Lo schermo sul leggio” sarà domenica 19 febbraio, con Sergio Rubini in Il Gattopardo , che interpreterà brani dal romanzo di G. Tomasi di Lampedusa con le immagini tratte dal film di Luchino Visconti.

Il biglietto ha un prezzo unico di € 15,00. Per i soci Titancoop € 13.00

Sarà possibile acquistare i biglietti on line sul sito www.sanmarinoteatro.sm, oppure presso la biglietteria del Teatro Titano da venerdì 20 gennaio dalle ore 17 alle 20.

Il giorno stesso dello spettacolo la biglietteria sarà aperta dalle ore 12.30.