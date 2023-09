San Marino. Juvenes Dogana: contro il Domagnano a caccia della prima vittoria

L’impegno di domenica apre un tour de force. Amati: “Dovrò gestire bene ogni situazione”

Dopo il pareggio all’esordio contro il Tre Penne campione di San Marino, la Juvenes Dogana torna in campo per cercare il primo successo stagionale. Avversario di turno sarà il Domagnano, battuto dal Cosmos la scorsa settimana e a caccia di riscatto. Alla sfida, la squadra di Serravalle arriverà però senza Riccardo Colonna, che si è lussato una spalla e ne avrà per un po’: “A meno che la riabilitazione abbia del miracoloso, non sarà disponibile per la serie di impegni ravvicinati che ci aspetta, con cinque partite in due settimane, tornando dopo la sosta – spiega l’allenatore, Manuel Amati –. Mancherà di nuovo anche Federico Tumidei, non ancora pronto, ma recupereremo Nicholas Lisi. Per il resto, saremo quelli della partita scorsa e in settimana abbiamo lavorato bene”.

Se tante squadre del Campionato sammarinese sono ancora da conoscere, dopo il mercato estivo, il Domagnano è tra quelle da scoprire in tutto e per tutto, avendo rinnovato buona parte dell’organico e cambiato guida tecnica. Secondo Amati, il largo margine di sconfitta della scorsa partita non deve ingannare: “Con il Cosmos, si sono comportati bene e l’1-4 è pesante rispetto a quanto visto, perché i due goal che hanno chiuso la partita sono arrivati nel finale e l’incontro è stato combattuto per quasi tutti i 90 minuti. Inoltre, un paio di reti nasce da errori in fase di impostazione dalla difesa, questo vuol dire che il Domagnano è una squadra che prova a giocare e sta cercando una propria identità, all’inizio di un percorso nuovo”.

Guardando in casa propria, l’allenatore biancorossoblù parla invece di “indicazioni positive arrivate dall’incontro col Tre Penne. Dovremo solo scegliere il miglior 11 possibile, considerando che in questo momento abbiamo una rosa ristretta e che tre assenze, includendo anche quella di Lorenzo Sottile per impegni personali, per noi sono tante. Dato che dobbiamo pensare anche all’andata degli ottavi di Coppa Titano, competizione in cui vogliamo giocarci le possibilità di qualificazione, che disputeremo mercoledì contro la Libertas, in queste due partite dovrò essere bravo nel gestire anche le minime situazioni di pericolo infortuni e fare in modo di salvaguardare i giocatori. Però, i segnali arrivati dagli allenamenti sono buoni e ci auguriamo di fare una buona prestazione e anche un buon risultato”