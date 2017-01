San Marino. La ditta di Faetano ”GLI ARTIGIANI DEL GUSTO” non paga gli stipendi. i dipendenti: ”ci hanno dato anche degli assegni scoperti”

Severini: Chi è questo Pasquetto?

Dipendente: E’ una terza persona che è venuta dopo e che faceva da tramite con il finanziatore che secondo me non è mai esistito, ne noi lo abbiamo mai visto. Si c hiama Franco Pasquetto ed è stato lui che ci ha fatto ritirare il primo assegno che era firmato direttamente da Davide Scarponi; era di un suo conto corrente personale, penso.

Severini: Davide Scarponi che è il titolare?

Dipendente: Davide Scarponi si