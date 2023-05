San Marino. La maggioranza va avanti, governo con due segreterie ad interim. Il comunicato stampa

La Maggioranza si è riunita nel pomeriggio di oggi, martedì 30 maggio 2023 e, unanimemente, ribadisce la chiara volontà di portare avanti l’esperienza di Governo facendosi carico responsabilmente dei problemi del Paese, per accompagnarlo nelle sfide più urgenti attraverso un progetto politico orientato alla prospettiva.

Avendo iniziato a valutare l’effettiva presenza degli elementi necessari per poter riprendere il lavoro insieme, nei prossimi giorni la Maggioranza si incontrerà nuovamente per invitare il Governo ad una rapida attribuzione dell’interim delle due Segreterie di Stato, ridando piena operatività all’esecutivo, nonché per ridefinire il nuovo assetto istituzionale e garantire il corretto equilibrio tra maggioranza ed opposizione in Consiglio Grande e Generale e nelle Commissioni Consiliari, oltre a programmare gli interventi dell’agenda politica.

La Maggioranza ha espresso la necessità di un tavolo di coordinamento utile a gestire al meglio questa fase della legislatura, che ha bisogno di semplificazione ed efficacia nei passaggi politici ed istituzionali.

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Alleanza Riformista

DOMANI-Motus Liberi

Partito dei Socialisti e dei Democratici

San Marino, 30 maggio 2023