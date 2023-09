San Marino. LA PARTECIPAZIONE DEGLI ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI NELLA CORNICE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, sono a New York per partecipare agli appuntamenti istituzionali riservati ai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, previsti nell’ambito della 78^ sessione della sua Assemblea Generale, su invito del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Nella giornata di ieri e a margine dell’apertura formale del “SDG Summit”, l’evento fortemente voluto dal Segretario Generale Guterres per fare il punto sullo stato di attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili dell’Agenda 2030, la Reggenza ha incontrato, presso la Missione Permanente coreana, il Presidente della Repubblica di Corea, S.E. Yoon Suk Yeol, con il quale ha intrattenuto un ampio e articolato confronto sulle sfide più urgenti dello scenario globale e sui temi propri del rapporto bilaterale. Il Presidente ha auspicato un rafforzamento della collaborazione nei settori culturale, economico e turistico tra i due paesi.

I Capi di Stato hanno ribadito con determinazione i principi che sottendono allo sviluppo di relazioni pacifiche tra Stati e la comune volontà di richiamarsi ai valori del dialogo e della risoluzione politica delle controversie fra Stati.

Nel tardo pomeriggio i Capitani Reggenti sono intervenuti al Palazzo di Vetro pronunciando un proprio intervento nell’ambito del Summit dedicato al rafforzamento delle politiche integrate e delle istituzioni pubbliche per il raggiungimento degli SDG.

Sottolineato l’impegno di San Marino affinché si affermi una coscienza collettiva che ponga assoluta priorità alle esigenze globali del pianeta e alle sfide crescenti, in termini ambientali e di sicurezza fra Stati, le cui drammatiche ripercussioni oramai non risparmiano nessuno.

Attraverso la più alta partecipazione istituzionale sammarinese all’assise newyorkese, è stato evidenziato quanto l’emergenza connessa al cambiamento climatico dovrebbe essere approcciata con la stessa urgenza e determinazione con cui è stata affrontata la pandemia da Covid 19, nella constatazione che dai suoi effetti devastanti derivi la maggior parte delle crisi che tutte le Nazioni sono oggi chiamate a fronteggiare.

La Reggenza ha avuto altresì occasione di incontrare e soffermarsi brevemente con il Principe Sovrano di Monaco, S.A.S. Alberto II, con la Presidente della Commissione Europea, S.E. Ursula Von Der Leyen, con il Presidente del Portogallo, S.E. Marcelo Rebelo de Sousa, con il Presidente della Polonia, S.E. Andrzej Sebastian Duda, con il Presidente della Romania, Klaus Iohannis e di rivedere il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Santa Sede, Monsignor Paul Richard Gallagher, Oratore Ufficiale in occasione della cerimonia di insediamento del 1 aprile 2023.

In mattinata la Reggenza ha partecipato ad un ricevimento di benvenuto offerto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ai Capi di Stato intervenuti nell’ambito dell’Assemblea Generale; in tale occasione, gli Ecc.mi Capitani Reggenti si sono intrattenuti con il Capo di Governo del Principato di Andorra, soffermandosi soprattutto sull’Accordo di Associazione attualmente in negoziazione con l’Unione europea.

San Marino 19 settembre 2023/1723 d.f.R.