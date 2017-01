San Marino. L’anno del gallo inizia con il veglione del capodanno cinese organizzato dall’istituto confucio San Marino

Venerdì 27 gennaio, con inizio alle ore 20,30 al Best Western Palace Hotel di San Marino si celebrerà l’arrivo del nuovo anno cinese.

L’anno che sta per arrivare è quello del Gallo (che segue quello della Scimmia), animale che simboleggia tolleranza e apertura.

Secondo gli esperti di astrologia cinese, il 2017 sarà portatore di grandi cambiamenti, di innovazioni, con le stelle che supporteranno svolte sia in ambito professionale che personale.

“Sarà un’occasione unica per immergersi nella cultura cinese” Dice il Presidente dell’Associazione Istituto Confucio San Marino Dott. Gianfranco Terenzi.

“Il Capodanno Cinese che festeggeremo per la prima volta a San Marino con un Veglione unico nel suo genere, metterà a confronto culture e tradizioni diverse, il fascino delle danze e musiche cinesi che si incontreranno con la nostra musica e l’atmosfera più occidentale della discoteca”.

Quale altro significato rappresenta questa manifestazione organizzata dall’Istituto Confucio?

“ Ritengo questa iniziativa molto importante per il Paese nel suo processo di internazionalizzazione. L’Associazione San Marino Cina e l’Istituto Confucio vanno a consolidare un rapporto di amicizia e cooperazione con la Cina, dando un segno tangibile che San Marino ed anche la sua Università entrino in un circuito di internazionalizzazione culturale ed economico.”

Questo è dovuto anche all’impegno profuso dall’Associazione San Marino-Cina?

“l’Associazione San Marino- Cina di cui sono il Presidente ha sempre creduto in questo progetto è si è resa promotrice dello stesso nelle sedi preposte contribuendo all’apertura dell’Istituto Confucio San Marino “.

Il 28 gennaio 2017 segnerà l’inizio dell’anno 4.715 della cronologia cinese, ovvero l’anno del Gallo del Fuoco, che terminerà il 15 febbraio 2018. In Cina i festeggiamenti durano 15 giorni, c’è tempo per tutto : stare in famiglia, riunire gli amici, cucinare, uscire a fare festa.

Tradizioni e riti che saranno rivisitati assieme a quelli sammarinesi in occasione del Veglione del Capodanno Cinese.

Affrettatevi per acquistare gli ultimi biglietti ancora disponibili , li potete trovare al Best Western Palace Hotel di San Marino, all’edicola La Coccinella di Cailungo, in Borgo Maggione nell’edicola il Passatempo, a Domagnano nell’edicola Piccole Grandi Idee e presso la sede dell’Istituto Confucio a Montegiardino in Strada della Bandirola, 44.

Chi ha già acquistato o intende farlo, il biglietto con incluso il cenone, è pregato di comunicarlo al numero 0549-882505 per l’allestimento dei tavoli.