San Marino. L’audizione dei vertici di Banca centrale in Commissione Finanze a porte chiuse

L’audizione dei vertici di Banca centrale si e’ tenuta ieri in Commissione consiliare Finanze, a porte chiuse, in seduta segreta come previsto dall’ordine del giorno. In apertura della seduta, nel pomeriggio, la commissione ha licenziato velocemente il comma comunicazioni, con nessun intervento di rilievo, per poi chiudere i microfoni e proseguire in stretto riserbo. Presumibilmente, il comma dedicato all’audizione di presidente e direttore di Bcsm, Wafik Grais e Lorenzo Savorelli, e’ iniziato con il riferimento del segretario di Stato per le Finanze, Simone Celli. L’audizione era stata richiesta attraverso un ordine del giorno approvato in Consiglio grande e generale lo scorso dicembre, per avere, tra l’altro, informazioni sull’attivazione della Centrale rischi, ma non saranno mancate richieste di chiarimento e aggiornamenti sull’Asset quality review.