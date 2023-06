San Marino. Lazzaro Rossini della Segreteria di Stato per la Cultura e Tomaso Rossini Capitano di Castello di Città, ospiti a Merano di “AsfaltArt”

Lazzaro Rossini della Segreteria di Stato per la Cultura e Tomaso Rossini Capitano di Castello di Città sono stati ospiti del Comune di Merano del Sindaco Dario Dal Medico e della Giunta Comunale in occasione di “AsfaltArt”, Festival per artisti di strada molto noto nel settore. Il rapporto fra San Marino e il Comune altoatesino si fonda sulla valorizzazione dell’arte di strada e dei buskers e nasce dall’interessamento e dall’apprezzamento da parte del Comune di Merano per la realizzazione del sito web www.buskers.sm che coordina e organizza l’arte di strada nel Centro Storico di San Marino. Merano che ha interesse a replicare l’iniziativa ha trovato nella Segreteria di Stato per la Cultura e la Giunta di Castello la necessaria collaborazione e ne è nato un rapporto di sincera amicizia che proseguirà ora con un invito, da parte del Segretario di Stato Andrea Belluzzi a visitare la Repubblica di San Marino dal 4 al 6 agosto prossimi in occasione di Smiaf project – Festival dei Giovani Saperi.