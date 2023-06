San Marino. Le iniziative degli istituti culturali arti performative, per l’estate 2023

L’incontro col territorio e la sua comunità: questo è l’obiettivo che si sono posti gli Istituti Culturali per l’Estate 2023 nel progettare due manifestazioni il cui presupposto è lo stretto legame con i Castelli della Repubblica. Attraverso la preziosa collaborazione con le Giunte di Castello, è stato possibile attivare progetti rivolti alla cittadinanza e alla comunità, che permettessero di scoprire (o riscoprire) sia luoghi insoliti che spazi simboli del Castello stesso. Mentre il Centro storico della Città di San Marino sarà sede di numerose manifestazioni rivolte prevalentemente al bacino più ampio e turistico, i Castelli diventeranno protagonisti di un’offerta culturale e di intrattenimento più intima e insolita. “TRACCE POETICHE IN LUOGHI DESUETI ”, (questo il titolo della manifestazione), sarà un‘occasione per conoscere luoghi poco frequentati, spazi da riqualificare, o spazi connessi con vicende sociali e culturali del luogo, offrendo allo spettatore la possibilità di una doppia esperienza: partecipare alla proposta culturale e conoscere, allo stesso tempo, un posto unico. Otto appuntamenti tra il 13 luglio e il 24 agosto, divisi tra Serravalle, Fiorentino, Città di San Marino, Borgo Maggiore che spazieranno dalla musica al teatro, all’intrattenimento per famiglie, tutti selezionati con una particolare attenzione alla grande qualità. Ulteriore finalità del progetto è sostenere il Teatro Rossini di Lugo, che ha subito ingenti danni durante l’alluvione avvenuta in Emilia Romagna devolvendo all’istituzione l’intero ricavato della manifestazione (L’ingresso sarà ad offerta libera a partire dai €5,00).

“IL CINEMA NEI CASTELLI 2023”: contemporaneamente, dal 3 luglio al 12 agosto, scaglionate nei Castelli di Faetano, Domagnano, Borgo Maggiore, Fiorentino, Montegiardino e Serravalle si terranno delle piccole rassegne cinematografiche all’aperto, indirizzate a spettatori di ogni età (ma con una particolare attenzione ai più piccoli e alle loro famiglie): film di animazione, fantasy, commedie e comicità per serate all’insegna della leggerezza e della condivisione.

Inoltre domenica 20 agosto alle ore 17.30, immerso nel lussureggiante scenario dei Mulini di Canepa si terrà il concerto spettacolo “Mulinar di suoni e di parole” con Mario Marzi, Daniele Longo, Debora Mancini, promosso nell’ambito del progetto MACINARE CULTURA – Festival dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna; un’iniziativa alla quale gli Istituti Culturali aderiscono da 3 anni, finalizzata a valorizzare i mulini storici della regione, ospitando eventi teatrali, di danza e concerti, all’insegna di un turismo “lento e sostenibile”