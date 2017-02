San Marino. Le “strane” spedizioni provenienti dalla Repubblica.

Sul sito www.it.rbth.com (Russia Beyond The Headlines, la versione italiana) che fa parte di Russia Beyond The Headlines (RBTH), una risorsa multilingue di informazioni, una fonte di notizie, commenti, opinioni e analisi riguardanti la vita culturale, politica, economica, scienti ca e sociale della Russia, è comparso ieri un articolo intitolato “Sanzioni, così i formaggi italiani entrano di nascosto in Russia”, a firma di Kira Kalinin, all’interno del quale si parla anche di San Marino, in particolare di come vengono aggirati i divieti imposti sui prodotti alimentari sotto embargo.

Tra le varie modalità elencate si legge che “i prodotti di alcuni stati europei, quali la Svizzera o la Repubblica di San Marino, non sono sottoposti ufficialmente all’embargo e possono essere importati in Russia. “I prodotti provenienti dai Paesi sanzionati vengono trasportati in Svizzera. Lì vengono poi apposti dei bolli ufficiali in modo che la merce così camuffata risulti svizzera e possa arrivare sul territorio del nostro Paese”, afferma Maksim Tafintsev, senior partner di Maalouf Ashford & Talbot. A suo avviso, quello della riesportazione è un sistema diffuso anche in Bielorussia.