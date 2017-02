San Marino. Lettera al Direttore: ”perché le luci nei cimiteri vengono gestite da privati?”

Direttore buona sera,

la cosa che volevo segnalare riguarda il pagamento delle luci nei cimiteri.

in qualsiasi paese, anche piccolo d’italia come Mercatino Conca, si paga annualmente tramite un bollettino di conto corrente postale intestato al comune.

A San Marino invece viene pagato ad un privato, infatti in ogni Castello c’e’ un referente diverso, il quale lascia una ricevuta senza intestazione di solito nella ricorrenza dei morti direttamente nel cimitero o dietro appuntamento.

Ma i soldi restano a lui o vanno nelle tasche dello stato? Dalle poche informazioni che ho raccolto restano al privato.

Strano che lo Stato non si prenda carico del servizio e anche ovviamente degli introiti.

Un lettore