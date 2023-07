San Marino. Lettera alla CSdL dal Segretario di Stato al Turismo

Egregio Segretario Generale CSdL Enzo Merlini, oggi la Confederazione Sammarinese del Lavoro apre le celebrazioni per i suoi 80 anni di storia, un traguardo che merita grandi rallegramenti. Non potendo essere presente per impegni istituzionali che mi vedono lontano da San Marino mi conceda di rivolgere a lei e a tutti gli iscritti i miei migliori auspici attraverso queste poche righe. Gli 80 anni di storia della Confederazione Sammarinese del Lavoro sono 80 anni di storia sammarinese, 80 anni di conquiste sul piano sociale e dei diritti ma anche di strenua difesa della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro Paese. Da quel 3 settembre del 1943 la CSdL svolge un’interrotta attività di tutela del lavoro quale elemento essenziale per la realizzazione di donne e uomini, per la loro libertà e autodeterminazione. È partecipazione alla crescita e allo sviluppo civile del Paese. È costruzione di coesione sociale, lotta alla disuguaglianza, rispetto, dignità. Se oggi, a San Marino, non registriamo quelle marcate ed odiose pratiche di sfruttamento o elusione della legge che in altri Paesi rubano dignità alle lavoratrici e ai lavoratori, dobbiamo certamente ringraziare il lavoro di tutti voi che avete stimolato l’operato corretto e che con quotidiano impegno continuate a vigilare. Allo stesso modo va rimarcato e resa gratitudine per l’impegno sindacale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’impegno per giovani e donne, per le energie profuse per stimolare il confronto con politica ed istituzioni. Non voglio dilungarmi in analisi macroeconomiche o di scenario ma intendo ricordare anche come lo sforzo delle parti sociali contribuisca ed abbia contribuito in maniera determinante anche ad affrontare le sfide impreviste del nostro tempo, non ultima quella dell’emergenza sanitaria. Il programma che avete ideato per celebrare la ricorrenza degli 80 anni dalla fondazione di CSdL è ricco, prestigioso e aiuterà, soprattutto i più giovani, a comprendere l’importanza dell’attività sindacale. Scusandomi per l’assenza odierna vi comunico che sarà mia premura essere presente il prossimo 10 settembre e, ancora, il 16 ottobre agli appuntamenti che già avete fissato. Per quanto riguarda il dibattito che coinvolge coloro che hanno dedicato il loro impegno per guidare attraverso i decenni la CSdL mi permetta, ancora una volta, di rivolgere a Lei, agli ospiti che interverranno e ovviamente a tutti coloro che affolleranno il Teatro Titano per ascoltare il racconto di questa lunga storia di conquiste, i più alti sentimenti di stima e gratitudine e il mio più caro e sentito saluto.

Federico Pedini Amati Segretario di Stato per il Turismo, Cooperazione, Poste ed Expo