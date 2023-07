San Marino. LIBERA. CARO MUTUI: SEGRETARIO GATTI, MEGLIO TARDI CHE MAI

Sin dallo scorso anno Libera aveva evidenziato come il problema generato dal costante aumento dei tassi di interesse definiti dalla BCE avrebbe avuto una ricaduta negativa sul portafoglio dei nostri concittadini già gravato da fenomeni come il “caro energia”, rincaro dei beni di prima necessità e aumento degli affitti. Una famiglia media sammarinese ha visto nel 2023 un incremento delle spese fisse mensile superiore ai 500 euro. Per rendere l’idea di quanto incida l’aumento delle rate bancarie si può considerare come un mutuo trentennale da 100.000 euro a tasso variabile abbia visto aumentare la rata mensile dai 340 euro del 2022 ai 460 euro di quest’anno (+ 35%). E le previsioni internazionali indicano probabili ulteriori aumenti. È evidente che la problematica stia assumendo dimensioni non più sostenibili per la maggior parte delle famiglie e dei cittadini sammarinesi. Libera quindi propone da mesi l’istituzione di un tavolo che coinvolga il Governo, gli Istituti Bancari e i rappresentanti dei correntisti per trovare una veloce soluzione di sistema, anche alla luce dell’ingente supporto finanziario che lo Stato ha garantito direttamente ed indirettamente proprio al sistema bancario e finanziario (più di 1 miliardo e 600 milioni di euro).