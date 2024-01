San Marino. Libera: lavoriamo coi giovani con una visione concreta 

Nell’ultima puntata di “Viceversa” su SMTV il tema di discussione è stato il disagio giovanile facendo emergere come sia il lavoro la preoccupazione più grande per ragazzi e ragazze che vogliono costruirsi un futuro.

Poi caro mutui, caro affitti, inflazione e difficoltà nel crearsi una famiglia.

Il desiderio principale è trovare un lavoro dignitoso: correttamente retribuito e che renda indipendenti. Tra i dati incoraggianti: il tasso di disoccupazione giovanile tra i 16 e i 24 anni in costante calo a San Marino, al 9,37% a ottobre 2023.

Ma lavorare oggi non sempre significa stare bene. Oggi l’inflazione picchia duro e anche chi prende uno stipendio da 1500€ al mese, fatica.

Per non parlare della prospettiva: i giovani sono tornati a sperare nel “posto sotto lo Stato” quale unica alternativa al rischio “precariato”.

Libera ha proposto un pacchetto di norme per sostenere le piccole imprese, per aiutare chi vuole mettersi in proprio. Abbiamo ottenuto la rimodulazione del minimo contributivo per i primi anni di attività ma ora serve una spinta maggiore verso lo stimolo all’iniziativa privata con un pacchetto fiscale e di agevolazioni economiche/amministrative.

Poi c’è la questione emergenza casa. Grazie a Libera per il mutuo prima casa ora è aumentato l’importo finanziabile a 170mila euro e sono aumentati i rimborsi sugli interessi, ma si deve fare ancora di più sul tema delle garanzie, dei tassi di interesse, sul caro affitti tenendo in considerazione anche le legittime esigenze dei proprietari immobiliari.

Vogliamo ascoltare e dare speranza ai giovani sammarinesi non indebitando il Paese senza ritorno come fatto in questa legislatura ma studiando un piano per ridurre il debito estero, contenendo gli interessi oggi arrivati al 6,5%, costruendo un progetto economico su misura per loro e capace di cogliere i loro sogni, le loro necessità. Questa è per noi la strada maestra: più riformismo, meno chiacchiere che leggiamo anche in queste ore sui giornali da parte di “giovani conservatori” che però rischiano di seguire le logiche della vecchia politica che, invece, dobbiamo emarginare con decisione.

Libera continuerà a lavorare per un vero cambiamento.

Libera