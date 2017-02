San Marino. Manuel Poggiali ed Asset Banca insieme per il Titano

Manuel Poggiali ed Asset Banca insieme. Un binomio vincente come ha sottolineato il due volte campione del Mondo di motociclismo che ieri nella sede di Dogana di Asset ha esposto la sua nuova collaborazione.

“Ringrazio Asset e tutta la dirigenza per la possibilità che mi hanno concesso – dice Poggiali in conferenza -. Asset sostiene da tanto tempo lo sport perché credo che lo reputi una cosa fondamentale ed importante per il nostro Paese. Penso inoltre di rappresentare uno dei testimonial più importanti. È un binomio vincente”.

A Poggiali viene chiesto nel dettaglio in cosa consiste la sua nuova collaborazione:

“ Ho tante partnership a livello internazionale con diversi sponsor come Ducati, Michelin e Dainese che possono essere un ottimo punto di partenza. Cercheremo di trovare qualche accordo con queste realtà per portare beneficio a San Marino. Vogliamo portare inoltre visibilità alla nostra Repubblica”.

C’è già un piano di eventi stabiliti- prosegue Poggiali- , ad esempio con Ducati, ma senza correre troppo inizialmente. Vogliamo vedere cosa è possibile progettare anche a lungo termine, non solo per una volta. A breve sarò in Sardegna proprio per il brand di Borgo Panigale, dove per i clienti sarà possibile provare alcuni modelli su strada. Questo ad esempio è qualcosa che si potrebbe portare in Repubblica: per creare una cosa simile a noi non manca assolutamente nulla. Abbiamo le strade, la storia, la cultura e anche prodotti tipici della nostra terra”.

Quindi Poggiali vuole essere un biglietto da visita per la nostra Repubblica: “Siam consapevoli del nostro territorio ma bisogna essere decisi nel fare certe cose. O credi in un progetto o lasci perdere. A questo proposito Asset crede nel movimento sportivo e ci si dedica pienamente”.

“Spesso si sente parlare della nostra Repubblica in termini negativi ma lo sport – dice nel finale Poggiali- rappresenta un eccezione per San Marino. Anche i miei successi passati hanno dato visibilità alla nostra Repubblica: il nome di San Marino nel mondo fa sempre un certo effetto.

Lo sport può essere una solida base per costruire grandi cose in Repubblica. Abbiamo un grande potenziale, ripeto, ma non solo a livello motociclistico. Spero che grazie ad Asset, assieme ovviamente alle istituzioni, si possano creare eventi utili alla nostra Repubblica”. La Tribuna Sammarinese