San Marino. Margiotta al comando della commissione alle Finanze

Sono stati eletti anche i rispettivi presidenti delle commissioni consiliari permanenti. La prima commissione Affari interni sarà presieduta dal consigliere di Civico 10 Mimma Zavoli. Al consigliere di Ssd, Alessandro Bevitori invece la presidenza della commissione Affari esteri. Quale presidente della commissione consiliare permanente Finanze è stato designato il consigliere di Ssd Tony Margiotta. Quindi ad Emmanuel Gasperoni, consigliere di Rf, è stata affidata la presidenza della commissione Sanità. Come annunciato nell’ultimo Consiglio grande e generale, alla presidenza della commissione Antimafia, affidata a Federico Pedini Amati di Md-Si, si aggiungono altre due presidenze assegnate all’opposizione: a Nicoletta Canini, indicata da Ps-Psd, va la presidenza della commissione di Vigilanza, mentre al consigliere Gian Carlo Venturini, Pdcs, quella della commissione per gli Affari di Giustizia. Infine, in giornata si sono insediate altre quattro commissioni: in primis, la commissione per la conservazione dei monumenti in cui sono stati indicati, come presidente, Leo Marino Morganti, e come segretario verbalizzante, Valentina Rossi. A seguire, l’insediamento della commissione per l’Edilizia residenziale il cui presidente è Domenico Carlini e vice Presidente Gino Giovagnoli. Infine, Karen Luisa Pruccoli è il nuovo coordinatore della commissione per le Pari Opportunità, mentre vice coordinatore è Nancy Mabel Martinazzo. Il consigliere di Ssd, Mirco Tomassoni, è stato designato presidente per il gruppo nazionale di San Marino presso l’Unione Interparlamentare e Dalibor Riccardi, Psd, vice presidente. Il Resto del Carlino.