San Marino. A Masterchef Cristina ok, ma Valerio e Giulia hanno rischiato. Roberto di Predappio quasi fuori

Forse toccata dall’eliminazione la truppa ”romagnola” di Masterchef Italia 2016.

Seppur migliore alla Mistery Box, Valerio non riesce a capitalizzare il vantaggio di conoscere i segreti della cucina giapponese dello chef Morimoto e del piatto dell’invention test. Addirittura risulta tra i peggiori, ma viene salvato dai giudici culinari. Cristina per questa prova è tra i migliori e passa agevolmente il turno.

In esterna nella splendida cornice partenopea del Circolo Reale Yatch Club Canottieri Savoia le due squadre (rossa con Valerio e Cristina e blu con Giulia – caposquadra – e Roberto) si contendono il passaggio del turno preparando dei succulenti piatti a base di pasta. Risulta vincente la squadra rossa che salva Cristina – eccezionale la sua realizzazione del dolce, che probabilmente ha permesso ai rossi di vincere la gara – e uno spento Valerio.

Giulia e Roberto rischiano l’eliminazione assieme a Michele e a Gabriele. In uno yacht dovranno cucinare dei piatti a base di pesce richiesti dai 4 giudici. Alla fine della realizzazione delle portate Giulia si salva assieme a Michele, rimandati in studio per il duello finale che prevederà l’eliminazione di uno dei due tra Roberto e Gabriele e che verrà trasmessa alla prossima puntata.