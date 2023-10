San Marino. Mercoledì 11 ottobre alle ore 21.00 presso il Teatro Titano l’evento conclusivo del Premio Internazionale Emma Rossi

L’Associazione Emma Rossi comunica che è in programma mercoledì 11 ottobre p.v. alle ore 21.00 presso il Teatro Titano della Città di San Marino l’evento conclusivo del Premio Internazionale Emma Rossi.

Si ricorda che il Premio, che gode del Patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura, ha come tema “Donne che cambiano il mondo” e intende “riconoscere e onorare quelle donne che, ovunque nel mondo, abbiano dimostrato coraggio, forza, resilienza, capacità e leadership, anche affrontando rischi e sacrifici personali, nel promuovere cambiamenti positivi per le donne e per le loro comunità di appartenenza in ambito civile, economico, sociale, culturale, artistico e sportivo”.

L’8 marzo di quest’anno sono state presentate al pubblico le candidature pervenute. Si tratta di 16 donne di 9 Paesi diversi, così suddivise: 6 dell’Italia, 2 dell’Iran, 2 della Bosnia Erzegovina, 1 dell’Argentina, 1 del Brasile, 1 dell’Afghanistan, 1 del Kirghisistan, 1 della Svizzera e 1 della Repubblica di San Marino.

Ciascuna di esse, ha contribuito con responsabilità, impegno, competenza e leadership, in qualche caso anche a rischio della vita, del carcere o della clandestinità, ad affermare un modello positivo di partecipazione attiva alla vita civile del proprio Paese e di difesa e sostegno dei diritti delle donne e in generale dei soggetti più vulnerabili ed esposti in quei Paesi del mondo che conoscono guerra, discriminazioni, violenze e miseria.

Le diverse candidate sono state proposte da Università di San Marino, Giunta di Castello di Città, Ambasciate e Consolati anche in accordo con le Comunità dei Sammarinesi all’Estero, Associazioni femminili sammarinesi, Consulta per l’Informazione di San Marino, Consulta delle Associazioni, Associazioni italiane operanti nel campo del volontariato, singoli cittadini.

La Giuria del Premio composta da: Maria Cristina Messa, che ha svolto il ruolo di Presidente, Giovanna Melandri, Maria Lea Pedini, Daniela Rotondaro e dal Presidente dell’Associazione Enrico Guidi ha decretato la vincitrice che verrà rivelata nella serata dell’11 ottobre.

Il programma dell’evento prevede diversi momenti, che verranno resi noti nel dettaglio nei prossimi giorni, tra cui si segnala una Conversazione pubblica con le componenti la Giuria proprio sul tema del Premio “Donne che cambiano il mondo” e l’intervento della vincitrice.

San Marino, lì 4 ottobre 2023

IL CONSIGLIO DIRETTIVO