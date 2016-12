SAN MARINO. MESSAGGIO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI DI FINE ANNO 2016

Carissime concittadine, carissimi concittadini,

alla vigilia del nuovo anno, desideriamo porgere a tutti i Sammarinesi, residenti in patria e all’estero, il nostro più affettuoso e cordiale augurio.

Un augurio che, anche in questa occasione, come da consuetudine, si unisce ad alcune nostre considerazioni e riflessioni.

L’anno che sta per terminare ha visto più volte la nostra popolazione recarsi alle urne per decidere il futuro assetto politico-istituzionale ed essere, con il proprio voto, partecipe di scelte importanti per il Paese.

Con la propria partecipazione, con il sereno e ordinato svolgimento delle consultazioni, sia in occasione dei referendum svoltisi lo scorso maggio sia in occasione delle più recenti elezioni politiche, i Sammarinesi hanno dato un’ennesima prova di quella maturità democratica e civile che è nella storia e nelle tradizioni di questa Repubblica.

In questa settimana si è insediato il governo, assumendo la sua piena operatività per la gestione della ventinovesima legislatura.

Il percorso compiuto dal nostro Paese in questi anni – per quanto fondamentale per recuperare credibilità a livello internazionale e costruire nuove condizioni di sviluppo nel segno di regole certe e trasparenti – non è sufficiente per assicurare quel più deciso rilancio economico che è necessario per dare una risposta alle legittime aspettative di tanti nostri concittadini, in particolare di coloro che non riescono a trovare un’occupazione e non hanno altra fonte di reddito.

L’Esecutivo appena insediatosi, pertanto, ha il compito e la responsabilità di adoperarsi, con tempestività e senza indugio, per superare un’incertezza che si protrae da troppo tempo e che continua ad essere per i nostri cittadini motivo di ansia e di preoccupazione, per il presente e per il futuro.